La CGT homenajea en Soria a personas libertarias represaliadas por franquismo

Lunes, 15 Julio 2024 13:43

El Sindicato de Oficios Varios de la CGT de Soria homeanejará el próximo jueves, 18 de julio, a las personas libertarias represaliadas por el franquismo en la provincia de Soria, tal y como viene haciendo desde hace años.

El citado sindicado ha destacado en un comunicado que en la provincia (que estuvo fuera del frente de guerra) está documentado que fueron asesinadas más de cincuenta personas por el mero hecho de estar afiliadas a la CNT, aunque seguramente fueran muchas más.

Todo esto sin contar la cantidad de exiliados y encarcelados que fueron víctimas de la represión fascista.

La CGT de Soria ha señalado que no sólo es de justicia que la sociedad soriana repare la memoria y dignidad de estas personas brutalmente represaliadas, sino que también es necesario para todos los sorianos recordar lo que sucedió y la pluralidad de una sociedad que fue destruida por la barbarie fascista.

"Porque si es cierto el adagio de que lo que no se recuerda no existió, no podremos evitar que el horror se vuelva a levantar a menos que hagamos un ejercicio de memoria", ha recalcado.

En memoria de todas las personas anarquistas asesinas y represaliadas por el fascismo.

ACTOS A REALIZAR:

11:00 ofrenda floral en la placa que hay en homenaje a los y las anarquistas asesinadas en el cementerio de Soria

12:00 a 13:30 mesa informativa en la plaza de las mujeres