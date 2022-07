González pinta el misterio de la vida

Sábado, 30 Julio 2022 08:09

Galería Cortabitarte acoge este verano una nueva exposición recomendable. Se titula "El misterio de la pintura", es obra del madrileño Enrique González y ofrece un lenguaje propio, con una base en el arte clásico.

"Reivindico la pintura como lenguaje actual del arte, frente a las cansadas rupturas como táctica comercial del simple espectáculo. Si lanzamos una mirada superficial sobre el arte actual, podría parecer que está todo hecho, y que no quedan caminos ni recorridos nuevos, pero una obra de arte no tiene que ser necesariamente algo nunca hecho con anterioridad, ni necesariamente algo eminentemente nuevo", ha destacado el autor en el prólogo del catálogo editado.

Para González, el arte no tiene que inventar nada sino imitar la bella perfección de una naturaleza preexistente.

"Importa el contenido, su personal lenguaje, su belleza. No siempre es posible escribir un libro como el Quijote de Cervantes o el Ulises de Joyce, pero si se pueden escribir muy buenos libros, ricos en contenido, que nos muestren la fuerza del creador", ha señalado.

Para el artista, el control de las personas, y de todos los actos que realizamos en nuestra vida diaria está cada vez mas monitorizado pero sin embargo el espacio de la pintura, su contemplación y disfrute se convertirá en un futuro muy cercano en un espacio de reflexión, independencia, y por lo tanto de libertad.

"Mi amor por el arte clásico es profundo, especialmente hacia los artistas españoles e italianos del Renacimiento. Hay quien dice que pinto cómo Tiziano, ¡quién pudiera!, no tengo ese dominio técnico, ni mucho menos, ni me interesa, precisamente al utilizar en mi trabajo imágenes creadas por alguno de los grandes artistas de la historia me dan la medida de donde estoy, y me ayudan a profundizar en la esencia misma de mi trabajo. Es importante para mí desvelar como están realizadas las obras clásicas, que utilizo para crear mis composiciones, de esta forma intento reaprender las distintas formas de hacer en el arte, y así saber como prescindir de elementos superficiales", ha confesado.

Con esta forma de construir su obra González intenta ofrecer al espectador una imagen compacta, con fuerza y con un atractivo especial, que ofrezca al espectador una mezcla de símbolos o metáforas que por asociación de ideas, le lleven a formar sus propias conclusiones.

La búsqueda del origen de lo humano, del misterio de la vida, son las directrices que guían a González.