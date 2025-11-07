Esperanza Marín protagonizará la Maratón de Compras del Eurocentrín de FECSoria

Viernes, 07 Noviembre 2025 14:24

La soriana Esperanza Marín, de 85 años, será la protagonista de la Maratón de Compras del Eurocentrín, organizada por FECSoria, tras presentar ayer en la sede de FOES el boleto ganador número 00020, entregado en Carnicería Caba.

“Hasta que no he venido aquí [la sede de FOES] y me habéis confirmado vosotros que mi papeleta era la ganadora, no me lo creía. Le decía a mi hija: que no hija, que eso son cosas de niños”, ha explicado la ganadora, que ha confirmado que “solo llevaba esa papeleta, era la única”.

La Maratón se celebrará el 21 de noviembre, fecha en la que Esperanza, con una tarjeta de Caja Rural de Soria, iniciará su recorrido precisamente en la carnicería que le entregó el boleto, tal como establecen las bases del sorteo.

Durante una única jornada, la ganadora dispondrá de 6.000 euros para gastar en un mínimo de 20 comercios locales, con un límite de 200 euros por establecimiento, salvo uno de ellos, en el que podrá emplear hasta 1.000 euros.

Esperanza tiene que pensar ahora dónde gastar el dinero “porque son muchos comercios y muy variados, y hacerlo todo en un día es complicado, más para una persona mayor como yo”, pero ha confíado en la ayuda que le prestarán sus amigos y familiares.

“Tengo a mucha gente a mi alrededor que me va a ayudar, un detalle caerá para todos”, ha declarado con humor.

El sorteo del Eurocentrín se celebró el pasado miércoles, 5 de noviembre, ante notario, y la ganadora ha presentado el boleto dentro del plazo reglamentario de 15 días.

La iniciativa ha contado con la participación de 109 comercios asociados a FECSoria, que entre el 15 de septiembre y el 2 de noviembre repartieron 100.000 boletos entre su clientela.

La campaña Eurocentrín se consolida como una de las acciones estratégicas de FECSoria para poner en valor el comercio de proximidad y fomentar la dinamización del consumo local. La iniciativa está organizada por FEC Soria y Caja Rural de Soria y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soria.