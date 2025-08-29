El viento empuja humo de incendios de León hasta Soria

Viernes, 29 Agosto 2025 10:28

Diferentes puntos de la provincia han amanecido con un fuerte olor a humo, procedente de los incendios que han asolado y asolan el cuadrante noroeste de la Península.

La Junta de Castilla y León ha confirmado a este medio que el humo que los vecinos han detectado esta mañana en diferentes puntos de la provincia no se debe a algún incendio forestal en la provincia sino que procede de los incendios de León, Zamora y Ourense, empujados por el fuerte viento con el que se ha levantado esta jornada del viernes.

Castilla y León mantiene activos este viernes 16 incendios forestales, de los que cinco tienen nivel 2 de gravedad.

En este sentido preocupa especialmente el de Fasgar-Igüeña (León), que sigue avanzado impulsado por el viento.

Hay otros cinco incendios de nivel 1, a los que hay que sumar seis activos sin peligro, tras un jueves en el que se declararon cuatro nuevos fuegos, el más grave uno intencionado en Berlanga del Bierzo, por el que hay un detenido.

La evolución de los incendios sigue siendo favorable, aunque el viento continúa causando reactivaciones que complican las labores de extinción y es especialmente intenso en Fasgar, fuego de gestión conjunta con el de Igüeña, que mantiene mucha actividad y avanza impulsado por rachas de hasta 50 km/h.