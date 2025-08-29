Recuerdo y Dignidad reedita novela "La Vara de la Libertad"

Viernes, 29 Agosto 2025 10:37

Asociación Recuerdo y Dignidad, en colaboración con el Ayuntamiento de Soria, ha reeditado la novela de Isabel Goig Soler, “La Vara de la Libertad”.

El próximo viernes 5 de septiembre a las 19:30 horas, en el C. C Gaya Nuño, en Soria, se realizará la presentación del libro “La Vara de la Libertad” y un homenaje a Ander Cabrero, recientemente fallecido.

Participarán en el acto, la escritora Isabel Goig Soler, integrantes de Recuerdo y Dignidad y familiares de Ander Cabrero.

Las intervenciones estarán acompañadas de una actuación musical a cargo del cantautor Paco Marín, y los músicos Fermín Balentzia y Juan Antonio Villanueva.

El evento será gratuito y de entrada libre hasta completar el aforo.

Este acto, así como la reedición del libro, han sido organizados por la Asociación memorialista Recuerdo y Dignidad en colaboración con el Ayuntamiento de Soria a través del convenio Soria Ciudad con Memoria.

La historia de la obra se centra en sus dos protagonistas: Antonio Cabrero Santamaría y Valentín Llorente Benito.

El primero, nacido en Ponzano (Huesca), vivió durante años en Pitillas (Navarra), donde, los últimos meses antes de que diera comienzo la Guerra Civil, ejerció la labor de alcalde sosteniendo con dignidad la Vara de la Libertad.

Valentín había nacido en Valdemadera, residía en Igea (ambas localidades de La Rioja), y ejercía de maestro en Fitero (Navarra).

El último mes y medio de la vida de ambos lo vivieron juntos, en la Sierra de la Alcarama, hasta que, el día 3 de septiembre de 1936, fueron asesinados en esa misma sierra que les había acogido.

Hasta el día de hoy sus restos no han podido ser recuperados.

Hace varios años, las familias colocaron, en la Sierra de la Alcarama, en un lugar próximo a donde sucedieron los hechos, un monolito in memoriam. En esta novela se narra una parte de la historia de los dos protagonistas.

La búsqueda de la fosa de Fuentebella, en que están enterrados clandestinamente Antonio Cabrero y Valentín Llorente, la iniciaron los familiares de Antonio, hace más de 20 años.

Ander Cabrero, nieto del entonces alcalde de Pitillas, ha estado siempre vinculado a la Memoria histórica y ha encabezado y desarrollado la investigación sobre su familia, así como la localización del enterramiento clandestino en la Sierra de Alcarama.

Acompañado por la Asociación Recuerdo y Dignidad y la Sociedad de Ciencias Aranzadi, en el año 2013 se pudo realizar una primera prospección del lugar, cercano al despoblado de Fuentebella (Soria).

dificultades de acceso al lugar complicaron mucho los trabajos en el paraje, por lo que la búsqueda no pudo tener un resultado positivo.

La Asociación memorialista soriana Recuerdo y Dignidad (ASRD), junto a Ander, no ha cesado en la búsqueda, ampliando la investigación y profundizando en el conocimiento de las características del paraje, lo cual permitirá realizar una segunda prospección para localizar la fosa próximamente.

Tanto la obra literaria de Isabel Goig, a través de la novela “La Vara de la Libertad”, como el monolito instalado entre Fuentebella y Sarnago en recuerdo de las víctimas, son dos elementos que siempre mantendrán viva la memoria de Antonio Cabrero y Valentín Llorente.