Hagamos Música en Soria culmina su décima edición con dos conciertos

Viernes, 29 Agosto 2025 14:03

Del 23 al 30 de agosto se ha celebrado en la residencia juvenil Antonio Machado la edición juvenil del X Curso Hagamos Música en Soria, una cita ya consolidada en el verano cultural soriano.

Durante una semana, 80 jóvenes de toda España han recibido formación intensiva en violín, viola, violonchelo, contrabajo y piano, así como en música de cámara, orquesta y repertorio. Sumando la edición infantil (julio), el curso ha reunido este verano a 160 alumnos en Soria.

El cuadro docente ha estado integrado por reconocidos pedagogos y profesionales en activo de centros superiores y orquestas españolas.

En violín, han impartido clase David Santacecilia (Conservatorio Amaniel, Madrid), Marc Oliu (catedrático del Conservatorio Superior de Castilla y León), Mario Peris (Conservatorio Superior de Vigo) y Blanca Fernández (Conservatorio Adolfo Salazar, Madrid).

En viola, el curso ha contado con Alicia Calabuig (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid) Aglaya González (Conservatorio Superior de Música “Manuel Castillo”, Sevilla) y David Fons (concertista internacional y profesor de viola en Musical Arts Madrid).

En violonchelo, han participado Carolina Landriscini (catedrática del Conservatorio Superior de A Coruña) y Suzana Stefanović (Solista de la Orquesta Sinfónica de RTVE).

En contrabajo, la docencia ha corrido a cargo de Eduardo Anoz (Real Conservatorio Superior de Música de Madrid).

Completan el equipo los responsables de piano y repertorio, Alberto Urroz (Universidad Alfonso X; Escuela Superior Forum Musikae; Conservatorio Arturo Soria, Madrid) y Fernando Albarés (Conservatorio “Marcos Redondo”, Ciudad Real).

El curso concluirá con dos citas musicales: hoy, viernes 29 de agosto (20:30 horas) en el Palacio de la Audiencia de Soria, los alumnos de música de cámara con piano y las dos orquestas presentarán el repertorio trabajado durante la semana, con obras de Mahler, Vanhal, Grieg y Mozart, entre otros.

Mañana, sábado 30 de agosto (12:00 h) en el Espacio Santa Clara, tendrá lugar el concierto de los grupos de cámara, tras el cual se procederá a la entrega de diplomas, poniendo el broche final a esta edición. La entrada es gratuita hasta completar aforo.

Como balance de la edición y mirando al futuro, el director del curso, David Santacecilia, ha subrayado la evolución del proyecto y la necesidad de apoyar la formación musical: “En los últimos años estamos viendo un claro incremento en la calidad del alumnado que acude al curso. Es esencial que las administraciones sigan cuidando los conservatorios y escuelas de música para que ese nivel no decaiga: estos jóvenes serán los músicos de nuestras orquestas en el futuro”.

El curso ha agradecido además el apoyo del Ayuntamiento de Soria, la Diputación de Soria, la Junta de Castilla y León y Musical Princesa (cesión de pianos), así como la colaboración de Cruz Roja en el concierto a favor de la institución que tuvo lugar el pasado martes 26 de agosto.