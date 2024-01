El PSOE tacha de "intolerables" críticas del PP por ferrocarril

Viernes, 05 Enero 2024 08:08

Los parlamentarios socialistas Luis Rey Javier Antón han tachado de "intolerables" las declaraciones que dirigentes del PP soriano realizaron esta semana en Calatayud. En realidad realizaron las declaraciones en la estación de "El Cañuelo" de Soria.

"Es muy vergonzoso que se vayan hasta la ciudad aragonesa para ser reivindicativos con las infraestructuras ferroviarias sorianas cuando el balance de sus gobiernos fue pésimo", han defendido en un comunicado.

El PP ha pedido una solución para mejorar la conexión de Soria con Calatayud. https://elmirondesoria.es/soria/capital/el-pp-exige-solucion-para-conexion-soria-calatayud

Para los socialistas, la huella que dejó el PP en el tren de nuestra provincia únicamente es la paralización de las obras de modernización y la rescisión de los contratos por valor de un millón de euros que salieron de las arcas públicas, "un auténtico despropósito".

El PSOE de Soria se ha mostrado comprensivo con el posible malestar de los sorianos porque los plazos en los que se desarrollan las inversiones, no se corresponden con "la agilidad que nos gustaría, pero van llegando pero ·lo que no es admisible es la crítica de un partido, el Popular, que no ha hecho absolutamente nada por avanzar ni la modernización de nuestro tren ni en la conexión con la alta velocidad a través de Calatayud que ahora cuestionan".

El Plan Específico de la Provincia de Soria (PAES), aprobado en Consejo de Ministros presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero en mayo de 2005, se comprometía entre otras cuestiones a mejorar los accesos ferroviarios a Soria. (https://elmirondesoria.es/soria/capital/rey-resalta-mejora-de-comunicacion-por-ferrocarril)

En una primera fase se planteó abordar la modernización de la línea Soria – Torralba. El Plan de mejora de esta línea tenía como objetivo reducir en un 30 por ciento el tiempo de viaje en ese tramo y se debía realizar en el periodo 2005-2008.

La inversión asociada a esta actuación era entonces de 50 millones de euros.

En una segunda fase, el Gobierno de Rodríguez Zapater4o, se comprometió a afrontarán las actuaciones en relación con la Lanzadera a Calatayud.

La redacción de los proyectos constructivos se realizaría una vez que se aprobase la Declaración de Impacto Ambiental (2005-2006), se podía leer en el PAES.



Además, en el marco del PEIT, se tendría que haber llevado a cabo una línea de impulso a la intermodalidad, para lo cual se tenían que haber realizado acuerdos de colaboración con las Administraciones correspondientes

En el marco del PEIT, según recogía el PAES (https://elmirondesoria.es/reportajes/reportaje/la-gran-farsa), se tenían que haber realizado los correspondientes estudios de viabilidad y prognosis de tráfico y demanda en el corredor ferroviario Valladolid-Soria para conocer la participación modal del ferrocarril en este corredor. Los resultados casi veinte años después, no se conocen.

El PSOE ha responsabilizado en su comunicado al PP de las paralizaciones que ha sufrido el ferrocarril en la provincia, frente a la inversión de 80 millones de euros en la modernización de la Soria Torralba, cuatro millones para la remodelación de la estación de El Cañuelo y los avances en el estudio de viabilidad para la Soria Castejón, que se han impulsado o materializado en la última legislatura del Gobierno de Sánchez.