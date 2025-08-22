Los Reyes visitarán próxima semana zonas afectadas por los incendios forestales más graves

Viernes, 22 Agosto 2025 16:48

Los Reyes de España visitarán la próxima semana las principales zonas afectadas por los incendios forestales más graves que se han registrado en España en los últimos días, egún ha confirmado este viernes la Casa del Rey.

Según estas mismas fuentes oficiales, su intención es “conocer de primera mano los daños sufridos y las necesidades de los vecinos afectados”, además de “mostrar su agradecimiento a todos los equipos que han contribuido a combatir el fuego y proteger a la población”.

Los detalles sobre las fechas concretas y áreas a las que se desplazarán los reyes serán comunicados próximamente desde Zarzuela

En su calidad de presidentes de honor de la Fundación Hesperia, ambos han pedido a esta entidad que analice posibilidades para que pueda contribuir financieramente a los proyectos de reconstrucción y recuperación que las comunidades autónomas pondrán en marcha en los territorios arrasados por las llamas.

El jefe del Estado ha permanecido informado en todo momento de la evolución de la grave ola de incendios forestales de las últimas semanas, de una virulencia sin precedentes.

El pasado domingo visitó en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) el cuartel general de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para conocer el despliegue de sus efectivos por toda España para las tareas de extinción.

Los incendios forestales han afectado a más de 330.000 hectáreas en dos semanas en España, lo que supone que en 14 días ha ardido más superficie que en cualquier otro año completo de este siglo y que en 2024 y 2023 juntos, según los datos semanales que ha publicado este jueves el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

En total, entre el 5 y el 19 de agosto se han quemado en España 337.206 hectáreas, lo que supone que en estas dos semanas se vio afectado por las llamas un terreno siete veces mayor que en el resto del año hasta esa fecha, cuando ardieron 45.285 hectáreas.