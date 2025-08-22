Sánchez anuncia Comisión Interministerial para Pacto de Estado contra Emergencia Climática

Viernes, 22 Agosto 2025 16:15

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo martes se pondrá en marcha una Comisión Interministerial para definir el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática.

Sánchez ha visitado este viernes zonas afectadas por los incendios en Degaña (Asturias), y ha anunciado que el próximo martes, antes de la reunión del Consejo de Ministros que va a declarar zonas afectadas por una emergencia de protección civil a los territorios que han sufrido incendios, el Ejecutivo “va a poner en marcha una Comisión Interministerial para definir el Pacto de Estado contra la Emergencia Climática que necesita nuestro país”, propuesto por el jefe del Gobierno, y que van a liderar la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, junto con el Ministerio del Interior como responsable de la protección civil.

Además ha adoptado también la propuesta del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, para que la Conferencia de Presidentes -que se va a celebrar en esta comunidad antes de que finalice el año- sea “una pieza importante de ese pacto de Estado”, de tal manera “que permita que todos los presidentes autonómicos, todos los ayuntamientos y diputaciones provinciales, se unan junto con el Gobierno de España, con la Administración General del Estado, para definir e implementar todas las políticas que tienen que ver con la prevención, con la respuesta y con la reconstrucción posterior cuando se producen este tipo de calamidades”.

El jefe del Ejecutivo ha defendido que “tenemos que redimensionar y volver a redefinir todos los aspectos vinculados con la mitigación y la adaptación al cambio climático”, y hacerlo las instituciones conjuntamente con la sociedad, “trascendiendo las legislaturas”, porque todos estamos afectados por la emergencia climática, y las políticas vinculadas a su combate “son políticas de Estado” y debemos trabajar todos a una en la misma dirección.

Así lo ha señalado en la declaración que ha realizado tras visitar Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea, y mantener un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación.

En esta visita ha estado acompañado del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

Felicitación a la directora general de Protección Civil

Sánchez, que ha subrayado el valor “de lo público” a la hora de poner herramientas e instrumentos efectivos para proteger a nuestros conciudadanos y defender nuestro territorio, ha felicitado a la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, “por su tarea durante todos estos días y noches tan largas en las que ha estado al pie del cañón”.

Desde el Gobierno de España, “hemos puesto todos los efectivos que tenemos a nuestro alcance”, afirmó el presidente, quien reseñó los más de 3400 efectivos de la UME, los 500 efectivos del Ejército adicionales que se incorporaron; los más de 500 vehículos, a lo que se han sumado 6000 efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, diez brigadas de bomberos forestales liderados por el Ministerio de Transición Ecológica, entre otras capacidades.

Todo ello activado “gracias a la Dirección General de Protección Civil y del CECOD, el Mecanismo Nacional de Respuesta, donde efectivamente se ha ejercido esa solidaridad por parte de otras comunidades autónomas en la transferencia de recursos”.

Por otro lado, y de cara a la declaración de zonas afectadas por una catástrofe de protección civil que llevará a cabo el Consejo de Ministros del próximo martes, Pedro Sánchez ha pedido a las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno y, sobre todo a los alcaldes y vecinos de las zonas afectadas por los incendios, la mayor información cuanto antes para saber exactamente cuál es la dimensión y poder llevar a cabo la valoración económica de la catástrofe que estamos sufriendo este mes