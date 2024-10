El PSOE califica de "presupuestos de la mentira" al anteproyecto de Junta

Jueves, 17 Octubre 2024 16:19

El secretario de organización del PSOE en Soria, Javier Muñoz, ha analizado el anteproyecto de presupuestos de la Junta para 2025 y los ha calificado como “los presupuestos de la mentira, en la forma y en el fondo”.

“Son unas cuentas que no están cumpliendo con la tramitación administrativa que requieren los presupuestos, sin pasar por los consejos consultivos y, lo que es más grave, son unos presupuestos que no se han presentado en las Cortes de Castilla y León. Todo ello nos hace sospechar que son un bulo, pero, en cualquier caso, más allá de esas cuestiones formales, el fondo es otro engaño y resulta decepcionante”, ha resumido el socialista.

“Son una mentira porque no se cumple con proyectos necesarios y demandados durante años. Hoy se cumplen 17 años del compromiso de la Junta de Castilla y León para el centro de salud Soria Norte y vemos que aparece una partida de 80.000 euros. Otra mentira!, ha señalado Muñoz.

Otro engaño es el referido a los calificativos de históricos en inversiones o de incremento de las mismas.

“Sólo echando un vistazo a las cifras de 2007, 2008 o 2009 vemos que la Junta de Castilla y León dotaba a Soria de más cantidad aunque tampoco lo ejecutara porque ya venían esos centros de salud, la autovía...”, ha repasado facilitando la tabla donde se aprecia esa “evolución menguante”, aún más exigua en datos porcentuales teniendo en cuenta que, sin embargo, el presupuesto total de la Junta sí ha subido en ese espacio en más de 5.000 millones, muchos de ellos con financiación adicional del Gobierno de la mano de fondos europeos.

Por áreas, desde el PSOE se considera una tomadura de pelo las partidas destinadas a centros de salud incluidos en el plan de infraestructuras prioritarias 2002-2010

“Son cuantías que sirven solo para engañar, porque todos sabemos que con ese dinero no se van a desarrollar las obras. Llevamos 17 años esperando el equipo de radioterapia y vamos para 18 años con la segunda fase del Hospital”, ha recordado en Sanidad.

Este presupuesto en materia de desarrollo económico e infraestructuras se olvida de la provincia.

“En industria, comercio y empleo cero euros. A través de las empresas públicas todo se focaliza en la ampliación de un aeródromo sin aviones y en las cúpulas de la energía. Hay que decirles a los vecinos de Soria capital, San Leonardo, Navaleno, El Burgo de Osma, Almazán, Arcos de Jalón, Ágreda, Olvega, que no hay ni un solo euro para el desarrollo económico de sus localidades, ni uno solo”, ha sentenciado.

Para acabar, se ha referido a otras áreas con ‘cero’ euros como la de inversiones en materia deportiva.

“Se ha olvidado la Junta de Castilla y León de cualquier actuación en el presupuesto para Soria, en materia deportiva. Esto es lo que apuesta la Junta de Castilla y León para nuestras infraestructuras en Soria. Hay partidas que ya son ridículas. Estamos viendo la reiteración de proyectos en los que se pone el coste final, costes amplísimos y la dotación presupuestaria para este y el siguiente año. En agricultura, por ejemplo, incluyen la modernización del regadío en el campo de Buitrago, que cifran en 10 millones y reservan 20.000 euros para todo 2025. El resto se planifica para más allá de 2027”.

En conclusión, el PSOE ha estimado que “son los presupuestos de la mentira y que no sirven para corregir desigualdades y para sacarnos donde nos ha metido el PP después de 35 años gobernando esta comunidad. No podemos sentirnos satisfechos con 96 millones de los más de 15.000 que gestiona la comunidad. La realidad es que son pobres, insuficientes y no responden a los desafíos de competitividad territorial de Soria”.