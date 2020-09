El FOMS cierra su segunda semana

Sábado, 19 Septiembre 2020 16:42

El Fukio Saxophone Quartet cierra mañana domingo la segunda semana del Festival Otoño Musical Soriano.

Premiados en los Circuitos FestClásica 2020 en la categoría de Música de Cámara, el Fukio propone un programa con la música española contemporánea como eje vertebrador.



El domingo 20 de septiembre, a las 12:00 horas, el Fukio Saxophone Quartet cierra la segunda semana de la 28ª edición del Festival Otoño Musical Soriano con un programa premiado en los Circuitos FestClásica 2020 en la categoría de Música de cámara y construido en torno a una serie de interesantes analogías encontradas entre los compositores presentados, teniendo en la música española el eje vertebrador.



Considerado uno de los grupos más jóvenes y con más proyección en Europa, desde su fundación en 2007, el Fukio Saxophone Quartet se dedica a la exploración de la música de cámara para cuarteto de saxofones. Han actuado en importantes salas de Alemania, Reino Unido, China y España y han sido galardonados, entre otros, con primeros premios en los concursos Felix Mendelssohn-Bartholdy de Berlín, Coop Music Awards de Milán, en el Fesival Ensems en Valencia y en el vigésimo Concurso Internacional de Música de Cámara de Illzach (Francia). El cuarteto Fukio es becado por la Fundación Werner Richard–Dr. Carl Dörken y en 2016, el canal de Radiodifusión del Oeste Alemán (WDR), Ars Produktion y la Universidad de Música y Danza de Colonia le otorgaron el galardón al grupo revelación “Taste the Best”, financiando la grabación de su segundo álbum Time in Motion.



El programa ofrecido en la mañana del domingo 20 de septiembre se inicia con un arreglo para cuarteto de saxofones del Cuarteto en fa mejor Op. 20, nº 5 de Joseph Haydn, un homenaje al conocido como “padre” del cuarteto de cuerda. Continuará con la obra Tenebrae de Jesús Torres, obra original para cuarteto de saxofones inspirada en el responsorio del oficio de Semana Santa Tenebrae factae sunt de Tomás Luis de Victoria. El programa se cerrará con el arreglo realizado por el propio cuarteto Fukio de “Córdoba” de Albéniz, una de las piezas publicadas en sus Cantos de España, interpretada para preceder a la obra original para cuarteto de saxofones Ciudades, de Guillermo Lago, una serie de postales sonoras que evocan las vivencias personales experimentadas en cada lugar.



Recordamos a todos los asistentes a los conciertos del festival que, con el objetivo de garantizar la seguridad de público, personal técnico y artistas, se han implementado los protocolos higiénico-sanitarios establecidos por las autoridades competentes. Entre las medidas adoptadas destacan la reducción de la duración de los conciertos para poder acometerlos sin descanso y evitar aglomeraciones, la limitación de los aforos manteniendo la distancia de seguridad entre grupos de butacas y el uso obligatorio de la mascarilla en todos los conciertos.



Para más información y notas al programa pinche AQUÍ: https://festivalotonomusical.soria.es



Programa:



Domingo, 19 de septiembre, 12:00 h

C. C. Palacio de la Audiencia



FUKIO SAXOPHONE QUARTET

Afinidades, analogías, resurgimientos



Joaquín Sáez Belmonte, saxofón soprano

Xavier Larsson Páez, saxofón alto

José Manuel Bañuls Marcos, saxofón tenor

Xabier Casal Ares, saxofón barítono





Joseph Haydn (1732-1809) – arr. David Walter

Cuarteto en Fa menor Op. 20 nº 5, Hob. III:35

Moderato

Menuetto

Adagio

Finale: fuga a due soggetti



Jesús Torres (1965-)

Tenebrae



Isaac Albéniz (1860-1909) – arr. Fukio Saxophone Quartet

Córdoba, de Cantos de España Op. 232​



Guillermo Lago (1960-)

Ciudades

Tokio

Sarajevo

Addis Ababa