El PSOE pide a Mañueco que dé explicaciones en Cortes regionales sobre gestión de incendios

Viernes, 15 Agosto 2025 13:14

El PSOE de Castilla y León ha pedido un pleno monográfico en las Cortes regionales para que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, dé explicaciones sobre la gestión de los incendios en la Comunidad.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado la solicitud de la celebración de un pleno monográfico para que el presidente de la Junta de Castilla y León dé explicaciones sobre la "ineficaz" gestión de los incendios forestales que azotan a la Comunidad.

Así lo ha señalado su secretario general, Carlos Martínez, quien ha querido transmitir, en primer lugar, el pésame a la familia del fallecido en los incendios, ha asegurado que hoy no estaría aquí si Mañueco y su consejero de Medio Ambiente hubieran aprendido algo del incendio de la Sierra de la Culebra, en 2022.

A su juicio, no se habría producido esta situación si hubiera escuchado las reivindicaciones del colectivo, de los alcaldes o el centenar de iniciativas del PSOE.

“Éramos conocedores de que les sobra soberbia, desidia pero ahora también les falta alma”, ha subrayado Martínez en referencia a las declaraciones vertidas estos días tanto por el presidente como por el consejero.

Por eso, para que den la cara se ha solicitado esta comparecencia urgente en el Parlamento para que explique qué medios, qué nivel y qué operativo ha habido y cómo se ha coordinado.

“Mañueco tiene que dar la cara y volver de esas vacaciones permanentes en las que está sumido y asuma responsabilidades”, ha reclamado.