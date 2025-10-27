El Festival de las Ánimas dona 3.200 euros a fundación Menudos Corazones

Lunes, 27 Octubre 2025 15:37

La VI Carrera/Marcha Nocturna Solidaria Monte Pinos del Festival de las Ánimas ha reunido a 734 corredores y ha recaudado 3.200 euros para la Fundación Menudos Corazones.

La noche del viernes 24 de octubre, Soria ha vuelto a llenarse de emoción, deporte y solidaridad con la celebración de la VI Carrera/Marcha Nocturna Solidaria Monte Pinos, uno de los eventos más esperados dentro del Festival de las Ánimas.

Un total de 734 participantes se han sumado a esta cita única, que combina deporte, terror y compromiso social en un recorrido no competitivo, dramatizado y nocturno por los alrededores del Monte de las Ánimas, junto al río Duero.

De ellos, 94 fueron niños, que disfrutaron de la experiencia de forma gratuita, mientras que los 640 corredores adultos aportaron con su inscripción un total de 3.200 euros, cantidad que se destinará íntegramente a la Fundación Menudos Corazones.

Esta entidad ofrece apoyo y acompañamiento a niños y niñas con cardiopatías congénitas y a sus familias, por lo que cada zancada del recorrido se transformó en un gesto de ayuda y esperanza.

El ambiente nocturno, las dramatizaciones y la participación entusiasta de corredores de todas las edades convirtieron la prueba en una auténtica fiesta del deporte y la solidaridad, enmarcada en el espíritu del Festival de las Ánimas.

La Carrera/Marcha Nocturna Solidaria Monte Pinos se consolida así como una de las actividades más representativas del festival, uniendo cultura, emoción y compromiso social.

La organización agradece la colaboración de Monte Pinos, voluntarios, entidades locales y participantes, que hacen posible que Soria siga demostrando que, cuando se trata de ayudar, su corazón late más fuerte que nunca.