El Ayuntamiento organiza charla "Memoria y Patrimonio Palestino"

Lunes, 13 Octubre 2025 14:00

El Ayuntamiento de Soria organiza este martes 14 de octubre la charla “Memoria y Patrimonio Palestino”.

La charla comenzará a las 19:30 horas en el centro cultural Gaya Nuño y en la misma intervendrán

Carmen Ruiz Bravo-Villasante, arabista, traductora y directora del proyecto PALJORDÁN, Museo de Palestina, y Teresa Aranguren, periodista y escritora.

El Ayuntamiento de la ciudad considera en este momento “imprescindible” este encuentro que invita a reflexionar sobre la situación actual del pueblo palestino, la pérdida y conservación de su patrimonio cultural, y el papel de la memoria como forma de resistencia.

Palestina tiene cinco sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, incluyendo la Iglesia de la Natividad en Belén, el paisaje cultural de los olivos y viñedos de Al-Khalil (Hebrón), la Ciudad Vieja de Hebrón/Al-Khalil, la antigua Jericó-Tell es-Sultán y el Monasterio de San Hilarión (Tell Umm Amer).

Además, la kufiya, el pañuelo tradicional palestino, fue inscrita como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2024.

Otros elementos inmateriales, como el arte del bordado en Palestina y la caligrafía árabe, también han sido reconocidos por la UNESCO.