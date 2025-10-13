Soria acogerá en 2026 un encuentro clave para el futuro de los ríos ibéricos

Lunes, 13 Octubre 2025 15:16

Soria será, del 10 al 12 de junio de 2026, sede del Congreso Ibérico de Restauración Fluvial RestauraRíos 2026 con el objetivo de compartir aprendizajes, plantear soluciones y reforzar la conectividad y resiliencia de nuestros ríos.

Organizado por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y el Centro Ibérico de Restauración Fluvial (CIREF), junto con Wetlands International y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de la capital.

RestauraRíos se presenta como un espacio de reflexión para abordar los retos que plantea la restauración fluvial en un contexto de cambio global y nuevas exigencias normativas europeas.

En menos de cinco años, España y Portugal deberán restaurar la conectividad fluvial de un número importante de kilómetros de ríos y riberas para cumplir con el nuevo Reglamento Europeo de Restauración de la Naturaleza.

Los ríos ibéricos son las arterias vivas de nuestros paisajes y comunidades, pero desde hace décadas y en algunos casos, siglos, están sometidos a presiones que los desnaturalizan: cientos de barreras artificiales obsoletas que interrumpen su curso natural, la pérdida de biodiversidad y, en los últimos años, el reto urgente de adaptarse al cambio climático.

A esto se suman nuevos marcos políticos y normativos, como el propio Reglamento Europeo —que fija para 2030 la obligación de restaurar al menos el 30 por ciento de los hábitats degradados, incluidos ríos y zonas ribereñas, y la restauración de al menos 25.000 km de ríos de flujo libre— y la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que marcan un rumbo claro: devolver vida y funcionalidad a nuestros ríos.

Presencia internacional

La CHD ha destacado el carácter internacional de este congreso, no solo por la implicación directa en su organización de la red Wetlands International, que integran trece miembros de nueve países de toda Europa, sino por la participación explícita de Portugal, lo que permitirá contar con la presencia de autoridades del país vecino.

Además, durante los días señalados acudirán invitados de diferentes nacionalidades, así como participantes de varios países que aportarán una presencia internacional reseñable en la ciudad de Soria.

Punto de encuentro dedicado a la recuperación fluvial

El congreso pondrá la mirada en 2030 y abordará seis áreas temáticas que servirán de marco para ponencias, comunicaciones y debates: Restauración del espacio fluvial, caudal y carga sólida; restauración de la estructura y función de los ecosistemas fluviales; experiencia de restauración mediante soluciones basadas en la naturaleza; retos de la restauración fluvial en entornos urbanos; así como estrategias de gobernanza y de educación ambiental, participación y comunicación que permitan implicar a toda la sociedad en la recuperación de nuestros ríos.

Este foro dedicado a la recuperación fluvial reunirá a autoridades de cuenca, responsables de políticas públicas, técnicos, investigadores, estudiantes, ONGs, voluntariado ambiental y comunicadores para intercambiar experiencias y trazar alternativas de gestión.

La última edición, después de las de León (2011), Pamplona (2015) y Murcia (2019), celebrada en 2023, congregó en Toledo a más de 420 personas, confirmando el creciente interés en la restauración de ríos como herramienta esencial frente al cambio global.