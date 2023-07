Cesefor consigue proyecto europeo de 5,5 millones de euros

Miércoles, 26 Julio 2023 14:46

La Fundación Cesefor ha conseguido la aprobación de un nuevo proyecto enmarcado en la convocatoria Horizon Europe, el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea para el periodo 2021-2027.

La propuesta de Cesefor reúne a 10 socios de 6 países europeos para investigar y promover la gestión forestal sostenible y la conservación de los bosques europeos mediante el desarrollo de un conjunto de soluciones centradas en las pequeñas propiedades forestales.

El proyecto SMURF —Sustainable Management models and valUe chains foR small Forests, Modelos de gestión sostenible y cadenas de valor para pequeños bosques— proporcionará soluciones de sostenibilidad para toda la cadena de valor forestal.

Es un proyecto alineado con la Estrategia Forestal de la Unión Europea, que ayudará a promover la gestión forestal sostenible y a conservar los bosques europeos, mediante el desarrollo de un conjunto de soluciones centradas en las pequeñas propiedades forestales.

El presupuesto de SMURF asciende a casi 5,5 millones de euros, que se distribuirá entre los socios de acuerdo con el rol que desempeñarán dentro del proyecto.

Cesefor, como miembro coordinador, será el socio con el montante más alto asignado y ejecutará el 41 por ciento del total.

Se trata de la primera vez que la Fundación coordina un proyecto de la categoría y envergadura de ‘Horizon Europe’, la más exigente en cuanto a calidad técnica y científica en Europa, lo que constituye un hito en la trayectoria de la entidad.

“Es un logro para Cesefor que este proyecto haya sido seleccionado de entre todos los que se presentaban a la convocatoria, porque nos coloca en otro nivel y nos posiciona en el sector para, posteriormente, desarrollar otros proyectos de gran calado”, ha resaltado en un comunicado el director de la entidad, Pablo Sabín.

El proyecto comenzará en enero de 2024 con un encuentro de lanzamiento que se celebrará en Soria al que acudirán todos los miembros del consorcio, y se extenderá a lo largo de 48 meses, hasta diciembre de 2028.

Mejorar la viabilidad y generar riqueza en el medio rural

Los puntos que centrarán el trabajo del consorcio son la propuesta de nuevos modelos de gestión forestal, basados en prácticas de silvicultura próxima a la naturaleza, que mejoren la viabilidad de las explotaciones forestales, contribuyan a la movilización de recursos y generen desarrollo económico en el medio rural.

Asimismo, trabajarán en la formación y creación de herramientas digitales y otros instrumentos de apoyo “para implementar nuevas oportunidades de negocio ligadas a proyectos de mitigación del Cambio Climático y la generación de mercados de carbono a través de la gestión forestal”, ha matizado Sabín.

En la Unión Europea existen multitud de montes pertenecientes a pequeños propietarios que tienen muchas dificultades para gestionarlos, lo que los aboca al abandono y, como consecuencia, al riesgo de incendios que conlleva la falta de limpieza y mantenimiento de las masas. Por ejemplo, en Castilla y León, alrededor del 45% de la propiedad forestal privada está en manos de 720.000 propietarios que tienen una media de 3,1 hectáreas, según datos aportados por Fafcyle, la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León.

SMURF tiene un enfoque transnacional, dado que el proyecto cuenta con 10 entidades que provienen de 6 países de la Unión Europea; multidisciplinar, puesto que las acciones previstas en el proyecto se cubrirán gracias a las diferentes capacidades aportadas por cada uno de los socios; y multiactor, debido a que el consorcio está compuesto por entidades de diferente naturaleza: Universidades, centros de investigación y tecnológicos, ONGs y pymes.

Los socios participantes en el proyecto SMURF provienen de España — el Instituto Internacional de Investigación en Inteligencia Artificial y Ciencias de la Computación (Air Institute), la consultora Contactica y Cesefor—, de Italia —la Universidad de Florencia y la startup Bluebiloba—, de Bélgica — la Red de investigación e innovación forestal y de industria de la madera Innovawood y la consultora Milieu Consulting, especialista en políticas europeas—, de Francia —la Asociación Xylofutur—, de Portugal —el Instituto Politécnico de Bragança— y de Dinamarca —la ONG Preferred By Nature—.