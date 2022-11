Ceña: "Si nos presentamos es para luchar contra despoblación"

Sábado, 26 Noviembre 2022 08:56

Soria ¡Ya! encara ya el año electoral de 2023, con la vista puesta en repetir resultados de las regionales para ayudar a conformar un grupo político propio de la España Vaciada en el Parlamento español y, a falta de decisión, marcar la agenda de la despoblación desde las instituciones locales.

El procurador regional Angel Ceña ha avanzado que los candidatos a las elecciones se elegirán en asamblea, tras conformarse Soria Ya como partido político, en cuyos estatutos se incluye una asamblea plenaria, formada por todos los miembros de Soria Ya, que tendrán su palabra para decidir los nombres.

Ceña coincide con el alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, cuando asegura que se hace política contra la despoblación también desde los ayuntamientos “y también desde las diputaciones” pero ha emplazado a valorar todos los elementos a la hora de dar el paso y presentarse a las elecciones municipales de mayo de 2023.

“Todo el mundo tiene prisa para unas elecciones a finales de mayo. Y estamos en noviembre. Y vienen preguntando de ello desde el verano. Entiendo que hay interés, porque la entrada de Soria Ya en el escenario municipal y en la Diputación podría alterar los equilibrios de poder”, ha recalcado.

Para Navidades se prevé una asamblea en la que se debatirán las opciones de presentarse o no y, si dieran el paso, tendrían unos meses para trabajar en las candidaturas a las municipales.

“No podríamos llegar a los 183 municipios que llega el PP, ya nos gustaría. Hay municipios en donde las listas quizá salgan solas y en otras, sería complicado. Los candidatos tendrían que respetar el ideario de Soria Ya”, ha apuntado.

“Si nos presentamos es para luchar contra la despoblación y con un proyecto y unos objetivos, por supuesto”, ha recalcado.

Además ha señalado que los resultados en las elecciones regionales, si se repitiesen en municipales, les daría la mayoría absoluta en buena parte de los municipios más importantes d de la provincia, incluida la capital, aunque Ceña ha reconocido que las municipales tienen un contexto diferente, donde se vota más a las personas.

Soria Ya consiguió el 43 por ciento del escrutinio en elecciones regionales y tres de los cinco procuradores en liza por Soria y si fueran capaces de repetir estos resultados en las generales, obtendrían uno de los dos diputados en liza por Soria y quizá tres de los cuatro senadores.

“Puede ser un objetivo de partida muy interesante”, ha señalado.

Ceña ha reconocido que, por su experiencia en las Cortes regionales, estar en las instituciones “desgasta” pero también ha dado mucha visibilidad a los problemas de Soria en los meses que lleva ejerciendo en las Cortes regionales.

“El hecho de que Teruel Existe diera el paso en 2019 ha ayudado mucho a que nosotros en 2022 hayamos dado el paso, porque hemos visto que estando en el Parlamento la voz se escucha más alta y más fuerte”, ha reconocido.

Trabajo parlamentario

Ceña ha señalado que están trabajando mucho en las Cortes regionales y ha apuntado que a veces este trabajo es como una “lluvia fina”, que va calando.

“Ya me hubiera gustado conseguir el primer día un helícoptero de emergencias para San Esteban o una segunda UVI móvil para Soria”, ha reconocido.

El procurador regional ha señalado que los números no han dado en las elecciones para que fueran más decisivos en el Gobierno regional pero ha asegurado que a lo mejor a la vuelta de unos meses la situación parlamentaria cambia y pasan a ser más necesarios que ahora.

En cuanto a las críticas y ataques que están recibiendo de los dos partidos mayoritarios (PP y PSOE) desde que han entrado en política, Ceña ha manifestado que forma parte del juego político, aunque no entiendan los insultos, “porque nosotros nunca lo hacemos”.

“Cuando el nivel de insulto llega a las Cortes, lo hacen sólo para salir en la prensa y abrir el telediario al día siguiente; no hay otro objetivo, porque se están insultando y al día siguiente se están tomando un café juntos. Yo no puedo insultar a alguien y tomarme un café después con él. Nosotros no entramos en ese juego. Mi padre decía un refrán: dos no pelean si uno no quiere”, ha sentenciado.