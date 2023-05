CARTA AL DIRECTOR / Adoquilandia

Miércoles, 17 Mayo 2023 08:12

Blanca Casado denuncia en este carta al director la destrucción que está sufriendo Soria, a ritmo de adoquinado al que bautizan como pacificación, una transformación que termina con las señas de identidad de una ciudad castellana.

CARTA AL DIRECTOR / Adoquilandia

El centro de Soria está siendo desfigurado de forma irreversible e implacable. La vieja ciudad castellana se desvanece al ritmo que avanza la nueva Carlopolis a golpe de carretas de adoquin.

Un nuevo concepto de urbe hecha a medida de los turistas, que pronto no será más que un decorado de cartón piedra, cuando acaben de abandonar el centro los cuatro vecinos y negocios que van quedando, acosados por el afeamiento del entorno (mercado municipal, Espolón, también llamado parque de Mario Bross, etc..,, etc.., los impuestos, la falta de aparcamiento asequible, las dificultades para cargar o descargar las compras o de llegar en coche a casa los ancianos, los decibelios exagerados, no me refiero a las fiestas tradicionales sino a los títeres y verbenas que el Ayuntamiento organiza a diario durante todo el verano, el tránsito peligroso por las aceras, esquivando bicicletas, patinetes y balonazos, pues la calle, toda ella, suprimidas las aceras y calzadas, se ha convertido en una especie de patio de colegio desordenado, donde cada cual puede hacer lo que le parezca, y eso lo quieren hasta los confines de la ciudad.

Lo más curioso es que al alicatado adoquinesco lo llaman plan de pacificación, con lo que se tuercen los tacones y el ruido de los carritos de la compra dando tumbos a través.

No han considerado que una ciudad con historia y raíces como Soria no es lo mismo que Alcobendas y que no puede ser transformada a capricho de un edil o equipo de gobierno que de pronto decide que hay que ejecutar proyectos que llaman vanguardistas y valientes, que sólo son extravagantes y tan atrevidos que son capaces de sustituir un palacio renacentista por una colonia de bloques con supermercados o de ni impedir que se construya una urbanización de bloques de seis plantas en el Cerro de los Moros, sobre paisaje cultural y restos arqueológicos.

Este equipo de gobierno lleva demasiado tiempo en el Ayuntamiento, está entrando en de fase megaprepotencia y es urgente su relevo. Ojalá que no sólo los vecinos del centro y los que aman la esencia y el alma de su ciudad lo vean.

Fdo: Blanca Casado