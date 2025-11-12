Carlos Garcés, nuevo director de la Filarmónica Beethoven

El soriano Carlos Garcés (1986) es el nuevo director de la Filarmónica Beethoven, de Campo de Criptana (Ciudad Real), que este año cumple su 175 aniversario.

“Estamos emocionadísimos de anunciar nuestro nuevo director. Es todo un honor para nuestra formación poder presentar a 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐨𝐬 𝐆𝐚𝐫𝐜𝐞́𝐬 𝐅𝐮𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐬𝐚𝐳, que estará al mando de la Filarmónica a partir del mes de diciembre”, ha anunciado la propia agrupación musical en su perfil de redes sociales.

Tras dirigir la Orquesta de Valencia, la Sinfónica de Castilla y León, Orquesta Sinfónica de Bilbao, Orquesta de la Comunidad de Madrid, Orquesta Sinfónica de Euskadi o la Banda Sinfónica “Santa Cecilia” de Cullera durante 10 exitosos años, el soriano coge las riendas de esta banda musical para enfrentarse a nuevos retos a través de la música a la que tanto ama.



“Bienvenido a tu casa, Carlos. Criptana te recibe con los brazos abiertos”, ha reiterado.

La Banda de Música Filarmónica Beethoven se funda en la década del año 1850, siendo su primer director Francisco Gómez.

En el año 2025 ha celebrado su 175º aniversario con conciertos en diferentes auditorios como el de Cuenca, la obra conmemorativa para esta efeméride "The Tears of flowers" del compositor José Suñer Oriola y la participación en el LXXVI Certamen Nacional de Bandas "Ciudad de Cullera" en el que logró el segundo premio.