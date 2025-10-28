Cámara y Defensa acuerdan facilitar ofertas laborales a militares que terminen etapa en Fuerzas Armadas

Martes, 28 Octubre 2025 10:52

La Cámara de Comercio de Soria y la Delegación de Defensa han presentado este martes un acuerdo para facilitar que los militares puedan continuar con otro empleo en Soria cuando termina su etapa en las Fuerzas Armadas.

El presidente de la institución cameral en Soria, Alberto Santamaría, ha manifestado en rueda de prensa su satisfacción por presentar un convenio con Ministerio de Defensa un paso importante para desarrollo económico de la provincia.

El objetivo es facilitar la incorporación militar de personal militar que termina su servicio, y pone su talento al servicio de las empresas sorianas.

Santamaría ha resaltado los valores de los militares que encajan perfectamente en pymes y empresariado soriano.

El acuerdo tiene varias líneas, entre ellas la difusión del acuerdo, identificando los puestos de trabajo que pueden ser adecuados para el personal militar, información sobre cursos de formación y capacitación para complementar formación, jornadas informativas sobre emprendimiento, ofertas en bolsa de empleos mientras que Defensa se compromete a difundir las posibilidades de trabajo en la provincia de Soria y facilitar la inserción de candidatos en empresas de Soria.

“Las empresas pueden incorporar talento real y con experiencia”, ha subrayado.

Santamaría ha recordado que desde hace tiempo les preocupa atraer talento a la provincia, entre los que se encuentran los militares que pasan a la situación de reserva

El delegado de Defensa en Soria, Ángel Esparza, ha explicado que en el área de reclutamiento en Soria se han dado cuenta que existe mucho talento y cada vez la gente está más preparada.

“Estamos hablando de personal de tropa con una fuerte preparación. Defensa tiene el compromiso de seguir formando. Partimos de buena base y se va mejorando en el tiempo que están en fuerzas armadas”, ha resaltado.

Esparza ha señalado que cuando llega el momento de pasar a situación en reserva, hay que facilitarles que puedan regresar a sus lugares de origen y encontrar un empleo para continuar la expediente laboral.

A los 61 años se pasa a situación de reserva y la tropa termina con 45 años.

Esparza ha señalado que en Soria serán los pioneros en Castilla y León en este tipo de convenios.