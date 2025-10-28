Martes, 28 Octubre 2025
La Barranca promueve el estreno de “El ADN de la Memoria” en Logroño

Eñ "ADN de la Memoria” se estrenará  en Logroño, dentro de la programación de actividades de octubre y noviembre de La Barranca; todas ellas con entrada libre hasta completar aforo.

 

A lo largo de estos dos meses, se realizan presentaciones de libros, canciones y películas: el 2 de octubre, el libro “El paseo de la perra gorda”, de Javier Gómez Calvo; el 9 de octubre, el corto “Recuerdos para el que por mí pregunte”, de Fernando Vilchez; el 17 de octubre, la película “Flores bajo el hielo”, de Marco Potyomkin; el 20 de octubre, las canciones de las diecisiete comunidades autónomas, a cargo de “De coros, Danzas y Desmemoria”; el 1 de noviembre, habrá un encuentro en La Barranca; el 6 de noviembre, la película “Las mujeres de negro”, de Rober Astorgano.

El turno de “El ADN de la Memoria” es el 31 de octubre, a las 18 horas, en la Biblioteca de La Rioja, en la C/ La Merced, 1, de Logroño; y se va a realizar la proyección del documental y un coloquio posterior con integrantes de la Asociación Soriana Recuerdo y Dignidad, que produjo el documental.

El tema principal del documental “El ADN de la Memoria” es la herencia del duelo y cómo las desapariciones forzadas y la violencia ejercida durante el golpe de estado, la posterior guerra civil que éste desencadenó y la dictadura puede generar un trauma en las víctimas y sus familias, que ha sido heredado por las siguientes generaciones y que a día de hoy todavía no ha podido ser sanado. A través de este hilo conductor se transmiten las historias de sorianos y sorianas que sufrieron la represión y las consecuencias que tuvieron que vivir sus familias, con especial atención a la represión ejercida específicamente contra las mujeres.

 Este documental es la culminación de 18 años de investigación y trabajo de Recuerdo y Dignidad.

En él se conocen historias sobre los hechos acaecidos en Soria, una zona alejada del frente de guerra.

La mayor parte de los testimonios provienen de familias de víctimas y supervivientes sorianas, como ejemplo de cientos de miles de historias similares ocurridas en toda España y en otros países.

Además, participan personalidades reconocidas a nivel internacional por su labor en defensa de los derechos humanos, por lo que también se aborda la situación jurídica y moral del estado español con respecto a su pasado.

 La labor que realiza Recuerdo y Dignidad, una asociación civil sin ánimo de lucro, compuesta mayoritariamente por personas voluntarias, también se incluye.

Se muestran numerosas acciones realizadas, desde labores de documentación, investigación para encontrar a víctimas de desapariciones forzadas y exhumaciones, hasta homenajes públicos.
 
 Más información en la web de la asociación: https://recuerdoydignidad.org/pelicula/el-adn-de-la-memoria/

