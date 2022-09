Andrea Motis cierra el Otoño Musical Soriano

Miércoles, 28 Septiembre 2022 19:21

Andrea Motis clausura mañana jueves la 30ª edición del Otoño Musical Soriano – Festival Internacional de Música de Castilla y León, llevando a su fin tres semanas de intensa y variada actividad musical celebradas con una notable acogida por parte del público.

La trompetista, cantante y compositora catalana sube al escenario del Palacio de la Audiencia con su último trabajo, Loopholes.

Una de las artistas de jazz españolas de mayor proyección internacional, Andrea Motis se integró en la Sant Andreu Jazz Band a los once años y, a los catorce, grabó su primer disco de standards, Joan Chamorro Presents Andrea Motis.

En 2017, con Emotional Dance!, llegó su lanzamiento mundial, consolidado con Do outro lado do azul en 2019. A lo largo de su carrera, Andrea ha colaborado con artistas legendarios como Quincy Jones, Omara Portuondo, Milton Nascimento, Gil Goldstein, la WDR Big Band, Scott Hamilton o, en 2021, Yo-Yo Ma, con quien interpreta a dúo El cant dels ocells en el último álbum del notable chelista. Ha realizado conciertos en algunos de los escenarios más representativos del jazz, como el Tokyo Jazz Festival, el Jazz at Lincoln Center de New York, el Jazz a Vienne, el Blue Note Japan, el Auditorio Nacional de Música de Madrid, el Festival de Jazz de Barcelona o el Palau de la Música de Barcelona.

Loopholes, el último proyecto de Andrea Motis, fue publicado el 18 de marzo de 2022 y estrenado en el Festival Guitar BCN de Barcelona el 5 de mayo, en el Auditorio Nacional de Música de Madrid el 8 de mayo y, el 14 de mayo, en Pollença, en el Festival Sons de Nit 2022. En este trabajo, Andrea se ha alejado de su zona de confort y ha escogido incursionar en sonoridades y colores que siempre han entrado en sus preferencias musicales, como el funk, el jazz eléctrico y el neo-soul.

Andrea explica que, a la vez que buscaba crear un sonido característico que diera hilo al álbum, se ha nutrido de sus muchas y diversas inspiraciones: desde los loops de Robert Glasper o el sonido californiano de Jack Johnson, a Fats Waller y su Honeysuckle Rose (que ella cita como una –poco evidente– influencia en su composición Babies), el blues o, incluso, el folclore latinoamericano, plasmado en su personal versión de la cumbia El Pescador, de José Barros, popularizada en las versiones de Totó la Momposina y Los Folkloristas.

El álbum ha contado con la colaboración de Christoph Mallinger y Steph Kondert como coproductores y fue grabado con una formación excepcional: además de los mencionados Mallinger (guitarra, violín y mandolina) y Kondert (bajo eléctrico), el grupo se completa con el tecladista japonés, residente en Nueva York, Big Yuki, Gregory Hutchinson a la batería, Zé Luis Nascimento a la percusión y Raja Kassis a la guitarra.

El concierto ofrecido por Andrea Motis tendrá lugar el jueves 29 de septiembre, a las 20:00 horas, en el Auditorio Odón Alonso del Palacio de la Audiencia. Los precios de las localidades de la presente edición oscilan entre los 5 € y los 20 € y pueden adquirirse por internet en entradas.soria.es y dos horas antes de cada concierto en taquilla.

Para más información: https://festivalotonomusical.soria.es