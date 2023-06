Veintitrés locales de ocio, con "Estoy Aquí"

Viernes, 16 Junio 2023 12:35

Un total de 23 locales de ocio de la capital ya se han adherido al protocolo de prevención, detección y actuación ante agresiones sexuales puesto en marcha por Asohtur y Ayuntamiento de Soria.

La participación del sector ha sido proactiva en todo momento ya que son sus representantes quienes han dado forma al borrador y documento final y también quienes lo han extendido entre los diferentes locales de ocio y aplicado en sus negocios de la mano de propietarios, gestores y trabajadores. T

odos ellos han sido conscientes de que contar con herramientas de conocimiento y detección para aplicar el protocolo es esencial y el pasado 16 de mayo se realizó la primera formación para la adhesión al citado documento de prevención y actuación ante agresiones sexuales, a cargo de Marina Marroquí, especialista en violencia de género.

Personas responsables y trabajadoras de locales de ocio de la ciudad de Soria participaron en las charlas de Marina Marroquí, con la finalidad de identificar y comprender qué es y cómo se manifiesta la violencia de género, así como saber cómo actuar de manera adecuada en las distintas situaciones en las que se puede presentar.

Hasta ahora se han sumado un total de 23 locales de la capital a la red de espacios de ocio seguro que podrán identificarse con el logo en su fachada ESTOY AQUÍ.

Concretamente, participaron: Babilonia, Airos Café Pub, Café Pub Ogham, Bar Restaurante Más que 2, Bar Poli, Chayofa Café Bar, Bandalay, Bar Restaurante Hernández Orte S.L., Tribeca S.L., Bar Félis, Bar Los Porches, Rey de copas, Mesón Castellano, Bar Apolonia, Bar Las Doñas, Queru Bar, Bar Herradores, La Garrocha, Red Lion, Pantera Club, Café Latino, Kiosco, Cadosa.

El compromiso de los locales de ocio adheridos se materializa en las siguientes líneas de acción principales:

I. Promover acciones para educar en igualdad y aprender a identificar las primeras señales y comprender que es y cómo se manifiesta la violencia de género, así como saber cómo actuar de manera adecuada en las distintas situaciones en las que se puede presentar.

II. Revisar y adaptar sus locales para evitar que cuenten con puntos negros o espacios de riesgo, así como sus acciones y comunicaciones, para asegurar que la oferta de ocio responde a los principios de respeto a las libertades, no discriminación, no fomento del sexismo y protección de la libertad de las mujeres.

III. Implementar un modelo común de respuesta ante cualquier caso de agresión sexual que ocurra en sus locales, tanto a clientas como a las mujeres de sus propios equipos. Se definen los mecanismos de atención a las mujeres agredidas, siendo su prioridad, así como las pautas de respuesta para visibilizar y rechazar a los agresores y a quienes fomentan o amparan los comportamientos violentos.

IV. Sensibilizar a la ciudadanía, en general, y a su clientela en particular, poniendo en valor comportamientos positivos, contribuyendo a generar referencias de ocio respetuoso para todas y todos, y siendo parte activa en la reflexión sobre el modelo de ocio actual y su transformación.

La firma de este protocolo les compromete como agentes activos de una ciudad donde las mujeres deben saberse libres, y los agresores rechazados.

Desde Ayuntamiento y Asothur se ha insistido en que éste es sólo el primer paso, que el documento está abierto y que la intención es que se sumen de forma progresiva más negocios dado el gran compromiso detectado en el sector.