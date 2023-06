Feminismo, ciudadanía y medio ambiente para Soria

Sábado, 17 Junio 2023 16:16

El socialista Carlos Martínez Mínguez ha tomado posesión como alcalde de Soria en la que será su quinta legislatura consecutiva, la cuarta con mayoría absoluta, y en la que apostará por un programa, según ha subrayado, que tiene como pilares fundamentales al feminismo, la ciudadanía y el medio ambiente.

https://www.facebook.com/ElMironDeSoria/videos/2187057088350092

Martínez ha contado con el apoyo de su grupo político (12 concejales), frente a Vox que, con dos concejales, también ha postulado a su candidato Fernando Castillo como alcalde, mientras el PP (siete concejales) ha renunciado a presentar candidato.

DISCURSO DE INVESTIDURA

Vecinas y vecinos de Soria, autoridades que nos acompañan, compañeras y compañeros de corporación, señoras y señores, buenos días a todas y todos.

Hoy es un día importante para los que nos sentamos en este Salón de Plenos y es un día importante para la ciudad y para la democracia. Lo he repetido en muchas ocasiones, la última este mismo jueves durante el Pleno de Honores y Distinciones. La pandemia en la pasada legislatura nos enseñó que no hay batalla que se pueda ganar en solitario, que no hay acción sin consecuencias y que los pequeños y los modestos pueden actuar como los pilares más sólidos del sistema. Ahí estuvieron los Ayuntamientos y ahí debemos seguir para reivindicar este espacio y para comprender que cada acuerdo y posicionamiento en este salón de Plenos debe ser meditado con rigurosidad y responsabilidad.

Como decíamos ayer…, yo creo en la política, mi yo que es un nosotros, creo, creemos, en la política, ni la vieja política, ni la nueva política, la buena política, la de las buenas costumbres, la del sentido común, la de la responsabilidad y la obligación de tomar decisiones desde la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, la que entiende y comprende que la política no es mera gestión, ni administración, ni ladrillos, ni asfalto, luces de Navidad o verbenas …

Creo en esa política que entiende la Soria de hoy, culta, compleja, conectada, diversa, plural, que reconoce como propios a nuestros vecinos y vecinas que han elegido y eligen compartir Soria para vivir. La Soria, que reconoce y combate la violencia machista. Decía Simone de Beauvoir que “el problema de las mujeres ha sido siempre un problema de hombres”. No permitamos que se vuelva a enmudecer su voz.

Creo en la Soria que defiende los derechos sociales, la educación y la sanidad pública arraigada en nuestra historia y tradiciones que nos impulsan hacia el progreso la Soria que es corazón, que palpita y da vida a la provincia y a su vez late gracias a la provincia que le da vida. Permitidme esta reflexión, “no existe Soria Ciudad sin Provincia ni Provincia sin Ciudad…”.

Hoy, que se constituyen los ayuntamientos de los 183 municipios de la provincia de Soria, es necesario dar a la política local el protagonismo que merece y no infravalorar el papel de los ayuntamientos ni su incidencia en la vida de las persona. Hoy es también el momento de seguir reivindicando la necesidad de que la voz de los gobiernos locales sea escuchada. No existe otra red más extensa y conectada que la nuestra, no puede existir ninguna solución a los problemas territoriales que no pase por nosotros y nosotras.

Por ello, si entendemos la magnitud del cargo que hoy recibimos como concejales de un Ayuntamiento, será más sencillo ostentarlo con la competencia y sensatez necesaria. Estamos de paso pero lo que aquí decimos y, sobre todo, lo que aquí hacemos perdura y no sólo nos representa a nosotros o nuestros grupos, representa a nuestra ciudad. Por ello, quiero también agradecer el trabajo de la última corporación y dar la bienvenida a quienes hoy conforman un nuevo equipo al frente de este Consistorio.

A todos, vosotros y vosotras, os pido rigor, sentido común, seriedad, trabajo, honestidad y diálogo, diálogo del de verdad, del que defendía Juan de Mairena, “De otro modo, la oratoria sería inútil, porque las razones no se transmiten, se engendran, por cooperación, en el diálogo”

Ese diálogo, seguía el gran pensador, hace que “Quien razona afirma la existencia de un prójimo, la necesidad del diálogo, la posible comunión mental entre los hombres”

Esta toma de posesión de las concejalas y los concejales y con ellos de mi investidura como alcalde lejos de ser un acto protocolario es una declaración de principios.

Todos debemos ser conscientes de que asumimos una enorme responsabilidad y que somos inquilinos pasajeros de una institución que debe dar respuesta a cada vecino y vecina de nuestra ciudad, de una institución que debe tener como prioridad el bien colectivo, la comunidad y que debe convertirse en una puerta a la que llamar, especialmente, cuando se necesita una respuesta. Una puerta, sin mirilla, en la que no sea necesario preguntar origen, género o ‘escala social’ para ser abierta.

Hoy estamos aquí sentados porque nuestros conciudadanos nos han prestado su confianza. Insisto, prestado. Nos permiten y, debemos sentirnos privilegiados y orgullosos, convertirnos en sus manos a la hora de tomar decisiones desde esta institución. Agradezcamos la confianza pero no olvidemos que su mirada y su voz debe seguir siendo la que nos guía.

Escuchemos siempre,

Expliquemos todo y a todos y todas,

porque, aunque no siempre coincidamos, sí debemos ser capaces de entendernos.

El pasado 28 de mayo firmamos de nuevo un contrato con nuestros vecinos y vecinas, un contrato que cumplir y con el que rendir cuentas como hemos hecho en legislaturas pasadas. La sociedad conoce su contenido y lo ha respaldado apoyando de forma mayoritaria sus tres pilares: feminismo, ciudadanía y medioambiente.

Feminismo, como camino de igualdad, de equiparar derechos y de no dar un paso atrás en los avances sociales, ciudadanía, para poner siempre a las personas en el centro de toda la acción política, y medioambiente, como firme compromiso con el futuro, nuestro entorno, nuestro territorio y recursos y ese modelo de desarrollo sostenible sobre el que seguir creciendo sin dejar a nadie en el camino, ni personas ni territorios, un desarrollo alineado con el plan de acción local de la Agenda Urbana consensuado por toda la sociedad y con la Agenda 2030.

Después de una legislatura como la anterior, con pandemia, guerra, crisis económica y social, empezamos una nueva etapa, con nuevos desafíos y retos y sombras en el horizonte de la convivencia, un tiempo, que se asoma convulso e incierto.

Nosotros seguimos siendo realistas con mirada optimista, la comunidad nos demostró que sabe estar a la altura, nosotros no podemos fallarles y como decía Concha de Marco, debemos “estar esperando al mañana con la luna iluminando nuevos sueños”. Mi compromiso y el de todo el equipo es seguir haciendo y soñando una Soria cada día mejor. Hoy firmamos también un pacto para el futuro, un pacto para seguir transformando nuestra ciudad y nuestra sociedad, un pacto con la paz, las personas, el planeta y la democracia.

Muchas gracias