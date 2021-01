Navascués: “El San Andrés está congelado por fuera y por dentro”

Viernes, 22 Enero 2021 09:09

La concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Soria, Estela Navascués, ha denunciado este viernes la mala gestión y mantenimiento del polideportivo del San Andrés de Soria. Según ha comprobado, desde hace más de 10 días la temperatura interior no sobrepasa los 15 grados y es habitual ver el termómetro interior en 12ºC al haberse averiado la calefacción de la pista central.

Navascués ha afirmado además en un comunicado que se ha tardado mucho en limpiar debidamente los accesos a la instalación y que durante muchos días había que entrar y salir por un estrecho camino, insuficiente para el tránsito de usuarios de la instalación.

“Todavía hoy, casi dos semanas después, queda nieve en los accesos, así que el San Andrés esta congelado por dentro y por fuera”, ha apuntado la concejal popular.

“Mientras el Ayuntamiento de Soria no pone remedio a esta situación para que la temperatura en su interior suba, los deportistas y usuarios de la cancha están entrenando en unas penosas condiciones que, en determinadas circunstancias, pueden llegar a provocar diferentes lesiones musculares, además de que el rendimiento deportivo en estas condiciones queda mermado”, ha advertido Navascués.

El Ayuntamiento de Soria ha manifestado que solución del problema pasa por la sustitución de una pieza del sistema de calefacción, “pero, según hemos podido saber, es muy posible que tarde más de treinta días en recibirse e instalarse”, ha apuntado la edil.

“Además, sabemos por los usuarios de esta instalación que, más allá de esta avería puntual, el problema de la calefacción es permanente, ya que el sistema no ofrece un rendimiento óptimo desde que se hizo cargo del mantenimiento la empresa que lo está gestionando actualmente”, ha lamentado.

Navascués ha manifestado que "lamentablemente tenemos que pronunciarnos sobre el desastre que ha sido la rehabilitación del polideportivo San Andrés: con una cubierta que sigue goteando, un mal sistema de calefacción y obras que se tienen que añadir a posteriori para tener oficinas. Estas obras no fueron pensadas en su momento y deberían haber sido incluidas en los anteriores proyectos y no ahora después de haberse recibido el pabellón. Lo mismo que la futura obra que vendrá próximamente para el recorte de la piscina olímpica y cubrir las pistas de tenis. Esperamos que esta, luego no tenga goteras como la actual cubierta del pabellón”.

Por último ha señalado que “Soria no se merece esta forma de trabajar del actual gobierno municipal a la hora de realizar los grandes proyectos deportivos, porque a la larga nos está costando mucho dinero a los contribuyentes, por su mala gestión y realización”.