Reducir impacto visual de viviendas en Cerro de los Moros

Jueves, 21 Enero 2021 16:16

El expediente urbanístico del Cerro de los Moros, en Soria, sigue adelante. El Ayuntamiento está trabajando para concentrar las 1.200 viviendas previstas en el entorno de la Rumba para salvaguardar el Cerro de los Moros, un paisaje cultural cantado por Machado.

El letrado que está elaborando el informe sobre el Cerro de los Moros vendrá a Soria la próxima semana para reunirse con los técnicos municipales y, en un par de semanas, según ha avanzado el concejal de Urbanismo, Luis Rey, se podrá celebrar una comisión en la que el abogado dará cuenta a los grupos políticos del informe que está elaborando para explorar las vías legales y las posibilidades de preservar este paisaje cultural sin que se ponga en riesgo el patrimonio municipal.

Rey ha explicado que después de las conversaciones mantenidas con la Junta de Castilla y León y con la propiedad actual de este terreno calificado como urbanizable van a iniciar el expediente "por iniciativa privada".

El proyecto tendrá que salir a exposición pública.

El Ayuntamiento de Soria está trabajando con un equipo redactor urbanístico para "tratar de minimizar el impacto visual de la actuación en el Cerro de los Moros, que ya está garantizada desde San Saturio y el río, sino desde el castillo".

Rey ha apuntado que el objetivo del Ayuntamiento es conciliar los derechos patrimoniales que tiene la propiedad con la protección de un entorno que "es privado".

Para ello, la propuesta en la que se está trabajando pasa por concentrar la edificabilidad en la zona colindante a la fábrica Cañada Real.

"Me consta por lo que hemos hablado con el equipo redactor de la empresa que pretenden no hacer grandes desmontes, sino adaptar la construcción a la topografía del terreno, que a mí me parece complejo", ha señalado.

El proyecto urbanístico plantea la construcción de 1.363 nuevas viviendas (para una población de 4.089 habitantes) más instalaciones deportivas y sanitarias, edificios de servicios, comerciales, etc, y el diseño de dos viales de alta capacidad para dar solución a la conexión del tráfico rodado con la ciudad.

La propiedad ha planteado este otoño una modificación del planeamiento, a la par que la oposición de sectores culturales y políticos se ha ido acrecentando para preservar este paisaje cultural, que le da un sello propio a la ciudad, de la mano de los poetas.

En el pleno de noviembre se acordó dejar encima de la mesa la moción presentada por Ciudadanos para impugnar el convenio incorporado al PGOU de 2006, ante la complejidad del asunto.

El letrado contratado por el Ayuntamiento tendrá que dar cuenta, en su próxima reunión con los grupos políticos, de las posibilidades legales para avanzar en este expediente y las posibilidades que hay de proteger en su integridad el Cerro de los Moros, tal y como está hoy este paisaje.