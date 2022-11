Música para el encendido navideño

Lunes, 28 Noviembre 2022 13:36

El Ayuntamiento de Soria, en consenso con los integrantes del Consejo de Comercio, procederá al ya clásico encendido navideño este sábado 3 de diciembre en Mariano Granados.

En esta ocasión se acordó retrasar unos días el inicio para seguir las recomendaciones de ahorro energético.

Previo al encendido se ha previsto un concierto de la Coral de Soria a las 18.30 horas con 45 voces dando la bienvenida a las fiestas navideñas.

La previsión es que tenga una duración aproximada de 45 minutos y que las luces comiencen a brillar sobre las 19.45 horas aunque dependiendo un poco del desarrollo del propio espectáculo de las ‘Voces Blancas’.

El concierto será interpretado por parte de la Asociación Cultural “Coral de Soria” que engloba el coro de adultos, “Coral de Soria”, y el coro infantil, “Coro Voces Blancas de la Coral de Soria. Serán más de 70 personas las que ofrecerán el repertorio con la dirección de Marta López Condado y David Garijo, al piano.

En primer lugar se procederá a programar el espectáculo de las estrellas en la propia plaza que luego se irá sucediendo en distintos pases, 18.30, 19.30 y 20.30, a lo largo de los días y posteriormente pasadas las 20.00 horas se irán encendiendo progresivamente el resto de iluminación navideña de la ciudad.

Repertorio

Calipso lullaby – Joel Raney • Ya vienen los Reyes – arr. D. Azurza • All I want for Christmas is you – Mariah Carey & Walter Afanasieff, arr. McHuff & Marta López Condado • Cantique de Nöel – Adams • Noche de paz – F. Gruber • Rock him in the manger – K. Shaw • Querido diciembre – A. F. Bernon • Carol of the bells – M. Leontovitch • Chiquirritín – arr. O. Martí • Deck the hall – Villancico tradicional galés • Adeste fideles – J. Reading

El horario de pases de las estrellas para el resto de días será:

18: 30 h / 19:30 h / 20:30 h

El horario de la iluminación navideña de este año será:

De lunes a jueves y domingos: 18 h a 23 h

Viernes y sábados: 18 h a 24 h

Días 24, 25, 31 de diciembre y 1, 5 y 6 de enero de 18 h a 2 am

Un día antes se abrirá la Casa de Papá Noel en las Ruinas de San Nicolás que, este año, ya sin restricciones covid, no precisará reserva de hora y se hará por orden de llegada.

Esta actividad, sin cita a previa, se llevará a cabo desde el 2 de diciembre hasta el 24 con horario de tarde los días 2, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 y 22 de 17.00 a 20.00 horas y de mañana y de tarde los días 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 17, 18, 23 y 24 con apertura de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00. Desde el Ayuntamiento de Soria, se recomienda aprovechar los diferentes horarios para evitar esperas y la aglomeración de personas en los horas más habituales.

Los niños tendrán una oportunidad para llevar sus cartas a Papá Noel. Los pases se llevarán a cabo cada 7 minutos con el acceso organizado por un ‘duende’ siguiendo el orden de la fila exterior.