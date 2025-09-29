Los trabajadores de instalaciones deportivas de Soria piden dimisión de concejal responsable

Los trabajadores de las instalaciones deportivas municipales de Soria han pedido este lunes la dimisión del concejal de Deportes del Ayuntamiento, Manu Salvador.

Los empleados municipales se han concentrado esta mañana a las puertas de polideportivo de San Andrés y han reclamado la dimisión de Salvador "por la falta de negociación en los destinos del personal, por el continuo caos organizativo ante la falta de sustituciones en vacaciones o bajas y ante los riesgos de privatización".

En este sentido han explicado que la situación de descontrol ha alcanzado su máximo hace unas fechas con el traslado “de la noche a la mañana” de cinco empleados de las instalaciones deportivas.

Los empleados han reconocido que el Ayuntamiento, como empresa, puede organizar sus servicios y recursos, pero han recalcado que el convenio apunta que debe ser negociado con los trabajadores.

El comité de empresa ha denunciado el “incumplimiento de las leyes” y de los estatutos y han mostrado su temor a que las instalaciones deportivas sigan el mismo camino abierto en la piscina del Castillo, donde este verano se ha privatizado el servicio.

A su juicio, el mayor problema sigue siendo la falta de personal.

Once socorristas, 23 peones y cinco encargados conforman la plantilla laboral de las instalaciones deportivas municipales.