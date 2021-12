Los Bomberos incorporan cojin de salto

Martes, 28 Diciembre 2021 13:26

El servicio de Bomberos de la ciudad sigue mejorando sus recursos materiales con la incorporación de nuevos equipos. De esta forma, se ha adquirido un cojín de salto para emergencias.

Este equipo está pensado para rescates de altura de no más de 12 metros (tres pisos), donde no pueda instalarse el vehículo auto escalera, como patios interiores o edificios con calles muy estrechas o no accesibles para vehículos.

Tiene unas medidas exteriores de 3.500 x 3500 mm y una altura de 1.700 mm.

Se hincha en aproximadamente minuto y medio, con lo que puede resultar de vital importancia para salvar la vida de personas en peligro.

Tiene un coste de 10.000 euros y se enmarca dentro del convenio con Diputación ya que hay que recordar que el Ayuntamiento da cobertura a aproximadamente 150 municipios ubicados en un entorno de 30 kilómetros de la capital.

Por otro lado, los bomberos se han mostrado especialmente satisfechos esta semana con su ‘particular regalo navideño’.

Se trata de un equipo de 1827 que está considerado como el origen de los equipos de respiración de los bomberos.

La donación la ha realizado Avelino Sánchez Sánchez y pasará a ser expuesta en el aula de formación del parque de bomberos.

Desde el servicio del SEIS han manifestado un especial agradecimiento por este detalle de un valor incalculable.