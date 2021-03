El PP rechaza campaña publicitaria en Bilbao y Madrid

Miércoles, 24 Marzo 2021 12:40

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Javier Muñoz Remacha, no está de acuerdo con la campaña de promoción turística de la ciudad de Soria que recientemente se ha puesto en marcha en las ciudades de Madrid y Bilbao.

“No tiene sentido con el actual cierre perimetral de la región, solo los castellano leoneses pueden venir a Soria en estos momentos”, ha apuntado en un comunicado.

“El cierre perimetral de las comunidades no permite la movilidad de las personas por la pandemia, sin embargo, el equipo de gobierno en el Ayuntamiento promueve e incita a la movilidad geográfica con esta campaña centrada exclusivamente en Madrid y Bilbao”, ha señalado Muñoz Remacha.

“Es irrisorio que la concejala de turismo aluda al recuerdo, y diga que si ven esta campaña en Madrid y Bilbao, no se les olvidará Soria porque no sabemos cuánto durará el cierre perimetral. En cambio, si esta misma campaña se hace en las capitales de Castilla y León, desde donde sí se puede viajar a Soria cubrimos el doble objetivo de impactar a quienes estén pensando dónde pasar la Semana Santa, o los próximos findes de semana, y a la vez fomentamos el recuerdo de Soria para quienes no tengan planes próximos”, ha apuntado Muñoz Remacha.

Desde el Grupo Municipal Popular proponen que esta campaña se realice en ciudades de Castilla y León, donde sí hay movilidad geográfica y también pueden tener interés en la ciudad de Soria como destino turístico. “Tenemos que darnos a conocer también en Castilla y León, y conseguir ser atractivos para los de nuestra comunidad, con ciudades cercanas para las que Soria también debe resultar atractiva. Esa es la labor del equipo de gobierno”, ha señalado el portavoz popular.

La forma de adjudicación de estas campañas también es motivo de crítica por parte del Grupo Municipal Popular.

“Se trata de campañas que se adjudican directamente, sin dar la oportunidad de presentarse a todos los diseñadores y empresas de publicidad de Soria. Con la debida publicidad, todos los profesionales del sector del diseño gráfico y la creatividad podrían participar en este tipo de contratos", ha denunciado.