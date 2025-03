El legado de Marcelino Camacho se podrá visitar en Soria

Jueves, 20 Marzo 2025 12:46

El Ayuntamiento de Soria, la propia familia y el sindicato Comisiones Obreras han suscrito un convenio de colaboración que se plasmará a medio plazo en un espacio para recuperar la memoria y los valores del histórico líder sindical Marcelino Camacho.

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha resaltado en rueda de prensa la labor desarrollada por Marcelino Camacho que sirvió para traer derechos a los trabajadores a la democracia.

“En tiempos en que se cuestiona en demasiadas ocasiones la democracia, los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, el Ayuntamiento da un paso al frente y suscribe un convenio de colaboración que pretende un objetivo fundamental. En primer lugar que no se pierda la memoria de un soriano ilustre, Marcelino Camacho, que de la mano de sus hijos, acuerdan depositar en manos del Ayuntamiento, con una serie de requisitos, el legado de toda una vida en defensa de los derechos y las libertades de todo un país”, ha explicado.

Martínez ha señalado que el Ayuntamiento aportará 15.000 euros para generar un inventario sobre lo que se tiene a disposición para, a medio plazo, marcarse el objetivo de generar un espacio de recuperación de memoria y defensa de la democracia.

“Llevamos demasiado tiempo dando la espalda a la historia sindical de este país y de poner en valor el periodo de la transición como clave para la configuración de derechos y libertades”, ha resaltado.

Martínez ha asegurado que con el convenio se salda una deuda que Soria tiene como sociedad para reconocer a los mejores, como Marcelino Camacho.

Además ha agradecido a la familia que hace posible este legado para que se quede en Soria.

En cuanto a la ubicación, Martinez ha adelantado que desean que esté vinculado al parque de la memoria de Santa Clara, que fue antiguo campo de refugiados.

El secretario general de Comisiones Obreras en Soria, Javier Moreno, ha resaltado que la provincia tenía una deuda histórica con Marcelino Camacho.

“Con el compromiso que adquiere su familia, el Ayuntamiento de Soria y CC.OO., sentamos la base para lo que va a ser el futuro museo de la figura de Marcelino Camacho”, ha recalcado.

La casa museo en Soria para recordar el legado de Camacho es una reivindicación que se viene repitiendo desde que en 2010 el líder sindical falleciese en Madrid.

En octubre de 2015, el procurador de Izquierda Unida de Castilla y León-Equo, José Sarrión, reclamó en el Parlamento regional que las instituciones facilitasen en Soria una casa-museo para recuperar la figura y el legado del ex-líder sindical Marcelino Camacho.

El secretario general de Comisiones Obreras en Soria, Javier Moreno, reclamó en marzo de 2022 que se dedique una casa-museo al sindicalista Marcelino Camacho, nacido en La Rasa, por su aportación decisiva al movimiento obrero en el siglo XX y ser "una deuda histórica" que tiene la provincia.

"Hemos visto que ninguna institución ha cogido el guante, ni en El Burgo de Osma ni en Soria capital. Volvemos a la carga con el tema. No acabamos de entender cómo una persona tan transcendente no tenga esa casa museo, donde se pueda ver no sólo su figura sino la historia del movimiento obrero ", resaltó entonces.

Biografía

Nació el 21 de enero de 1918 en Osma-La Rasa (Soria), en el seno de una familia de ferroviarios, Camacho, cuando contaba 17 años se afilió a la Unión General de Trabajadores (UGT) y al Partido Comunista de España. Militó en UGT hasta 1950.

En la Guerra Civil luchó en el Ejército Popular de la República.

Preso en Tánger (1940-1941), escapó y trabajó en la Marina francesa hasta el año 1957.

Regresó a España, y se convirtió en enlace sindical en la Oposición Sindical Obrera (OSO) y posteriormente en lo que terminó convirtiéndose en Comisiones Obreras (CCOO), sindicato del que fue fundador junto con Julián Ariza entre otros.

En presidio en muchas ocasiones durante el régimen franquista (1967-1972, 1972-1975, 1976), fue puesto en libertad al llegar la democracia.

Una de las fechas decisivas para él fue la Asamblea General de Delegados de Comisiones Obreras de Barcelona del 12 de julio de 1976

Hasta 1981 realizó actividades parlamentarias. Fue diputado por Madrid (junio 1977), miembro del comité ejecutivo del Partido Comunista de España (PCE), secretario general de CCOO (1976-1987) y presidente del sindicato (1987-1996).

El líder sindical está considerado como una de las figuras de obligada referencia en el periodo franquista y en la recuperación de las libertades en España.

Tiene en su haber varios galardones: la gran Cruz del Mérito Civil, la Orden del Mérito Constitucional, Medalla de Oro al Mérito en el trabajo, Premio León Felipe, Profesor Honorario de la Universidad Complutense de Madrid, la Orden de Lázaro Peña de 1º Grado de Consejo de Estado de Cuba, entre otros.En el 2002 se publicó un libro sobre su biografía.