El ceramista Miguel Rodríguez gana Premio Unicornio

Martes, 11 Junio 2024 14:03

El ceramista Miguel Rodríguez Escalada ha sido el que ha obtenido más apoyos en el Premio Unicornio, una vez cerrado el sondeo popular.

“Quiero hacer un documental sobre la cerámica en la provincia. Es muy emocionante la idea de poder compartir un aporte al legado cultural soriano, así como mostrar una ventana al futuro. La importancia de hacerlo reside en la época en la que vivimos. En un continuo avanzar tecnológico, la primitiva pero refinada técnica cerámica renueva su espíritu artístico, protagonizando piezas contemporáneas o vajillas de alta cocina”, ha explicado en su propio perfil.

Otros candidatos en la votación final fueron Raquel Álvarez, profesora y artista multidisciplinar, y Nerea Asensio, artista que graba en lino con gran creatividad.

El Premio Unicornio tiene como objetivo dar a conocer a las personas jóvenes de la ciudad de Soria, en torno a diferentes campos o hechos concretos, relacionados con cualquier temática.

Se trata de destacar acciones “extraordinarias” de personas anónimas, que han promovido o están favoreciendo un cambio para Soria, o/y que están siendo visibles en la sociedad, alejándonos de los estereotipos que continuamente rodean a los y las jóvenes.

En definitiva, este Premio no tiene carácter competitivo, por lo que serán personas anónimas quienes con sus votos decidan la candidatura ganadora.

El propósito de este proyecto es poner en valor a los y las jóvenes, visibilizarles, destacar su día a día, su esfuerzo, su compromiso, su dedicación, sus motivaciones, etc.

El Festival de Creación Joven es un proyecto de participación de la Concejalía de Juventud, dirigido a los y las jóvenes de Sori

a. Uno de sus objetivos es promover la creatividad y la imaginación, así como la materialización de las ideas a través del arte es una forma de construir una ciudadanía proactiva, abierta a desafíos y generadora de proyectos.

Esta edición avanza con las últimas actividades con más de un centenar de participantes que conocerán el palmarés final en la gala de clausura del día 20.

Próximas citas

→ 12 de junio: 12.00 horas - Grupo de teatro del I.E.S. Virgen del Espino, con la obra: Matilda. Palacio de la Audiencia.

→ 13 de junio: (por la tarde) - Muestra de música en la plaza de El Tubo con los siguientes grupos (no es por orden de actuación):

Arroz con Leche

Non Gratta

Monipolio

La Santa Ka

Ana Güe

Shalo Cantor

Naty Fong

Miguel Rodríguez Escalada

→ 14 de junio: Audición modalidad música clásica (hora a determinar) - Conservatorio Profesional de Música 'Oreste Camarca'.

→ Durante estos días se representarán los 'Versos Callejeros' seleccionados:



Categoría A:

1.- Pensar no acabó con el miedo, actuar sí.

2.- Los mejores besos no se pescan en las redes.

3.- Todo el mundo carga con su propia guerra.

4.- Estamos hechos de los restos que deja nuestra historia.

5.- Es tiempo de agua en los bolsillos.



Categoría B:

1.- Sólo tú calmas mi constante sensación de vértigo.

2.- Dale la mano al miedo, él también se siente solo.

3.- Bailar como si nadie mirara, ser sin pretender.

4.- El único camino hacia la victoria es la derrota.

5.- La única opción mala es no elegir ninguna.

El día 20 de junio a las 19.00 horas se celebrará la gala de clausura y entrega de premios en el Palacio de la Audiencia.