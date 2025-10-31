El Ayuntamiento publica las bases que regulan los "Soria Bonos 2025"

Viernes, 31 Octubre 2025 08:24

El Ayuntamiento de Soria ha publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia las bases que regularán la campaña “Soria Bonos 2025”.

https://bop.dipsoria.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_2272_e42b5516%232E%23pdf

Los bonos podrán ser canjeados por los ciudadanos para la adquisición de bienes de consumo y/o servicios en los establecimientos adheridos en la campaña acorde a lo indicado en estas bases.

El Ayuntamiento ha destinado 250.000 euros a esta campaña y 5.000 euros a la modalidad de Soria Bono Cultural.

El Ayuntamiento de Soria, dentro del Plan de Medidas de Reactivación Económica para paliar los efectos derivados de la situación provocada por la alarma sanitaria Covid–19, con el objeto de revitalizar la economía local incidiendo especialmente en el sector servicios y comercio, incluyó la puesta en marcha del programa “Soria Bonos” para incentivar el consumo local de una manera directa, realizando una aportación económica fija por cada uno de esos bonos en forma de descuento en cada compra asociada.

Dicho programa comenzó en el año 2020 con una doble campaña, una a partir de agosto bajo la denominación “Soria Bonos, temporada otoño-invierno”, y otra denominada “Soria Bonos, especial Navidad”, dando continuidad en una única campaña en el año 2021 en temporada de Navidad.

Dada la buena aceptación de la misma por parte de los comercios y por los usuarios dicha campaña se ha ido consolidando año tras año incluyendo una nueva modalidad de Soria Bono, el cultural.

Desde la Concejalía de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Soria se sigue considerando prioritario atender a las peticiones del sector comercio como respuesta a la prolongada situación de crisis económica que está viviendo el pequeño comercio, en especial impulsar e incentivar la compra en los comercios de proximidad de nuestra ciudad y por lo tanto apoyar al comercio local con una nueva edición de “Soria Bonos 2025”.