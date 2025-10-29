Soria consigue nueva ayuda europea para avanzar en implantación de Agenda 2030

Miércoles, 29 Octubre 2025 13:37

El Ayuntamiento de Soria ha conseguido una subvención del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para desarrollar el proyecto ULALÁ Soria 2030 (Urban Living Labs Soria 2030), una iniciativa que permitirá elaborar el Plan de Acción Local de la Agenda 2030 con la participación de la ciudadanía, los agentes sociales y el tejido económico local.

El proyecto, con un presupuesto total cercano a los 349.000 euros, se ejecutará entre 2025 y 2026 y se enmarca en la convocatoria estatal de ayudas para el impulso de la Agenda 2030 en entidades locales.

La ayuda asciende a 201.000 euros, según ha confirmado el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Soria.

ULALÁ Soria 2030 se articula en torno a cuatro laboratorios urbanos vivos (Living Labs) que abordarán los principales desafíos de la ciudad: Territorio y bienestar, Innovación y futuro productivo, Naturaleza y acción climática y Gobernanza y comunidad.

Las fases incluirán el lanzamiento y activación institucional con una campaña de sensibilización local sobre los ODS y su relevancia. Esta fase sentará las bases políticas y sociales para un proceso compartido y sostenido en el tiempo. P

osteriormente, se llevará a cabo el diagnóstico técnico con el análisis del contexto territorial (datos socioeconómicos, ambientales, demográficos), el mapeo de actores y recursos, y la revisión de políticas públicas y planes existentes (Agenda Urbana, Hoja de Ruta Soria 2030, Inventario de Emisiones, Plan de Infraestructura Verde, planes y ordenanzas urbanas, zona de bajas emisiones, etc.).

Esta fase técnica garantiza la coherencia del plan con las políticas locales vigentes, identificando desafíos y brechas clave para la sostenibilidad local, sirviendo como insumo para una toma de decisiones estratégicas, según ha asegurado el Ayuntamiento de Soria.

También se llevará a cabo una Co-creación del plan a través de cuatro Urban Living Labs temáticos como espacios de participación para la comunidad de Soria y co-creación de soluciones.

Se definen metas locales, acciones, indicadores y responsables institucionales.

Se aplican principios de equidad, accesibilidad y sostenibilidad, incorporando una perspectiva interseccional (género, edad, diversidad funcional, origen).

Se implementará un tablero digital de monitoreo abierto a la ciudadanía, y se prevé una evaluación participativa anual, informes públicos y espacios de devolución pública como mecanismos de evaluación y aprendizaje para una mejora continua.

El Ayuntamiento de Soria ha subrayado que este proyecto refuerza la estrategia municipal vinculada a la Agenda Urbana de Soria, el proyecto BRERA y el conjunto de políticas locales orientadas a la sostenibilidad, la igualdad y la lucha contra la despoblación.

Con esta ayuda, Soria pretende consolidarse como referente en la implementación local de la Agenda 2030, apostando por la innovación social, la colaboración institucional y la participación ciudadana como ejes de su desarrollo sostenible.