El alcalde quiere agilizar inversiones por si se convocan elecciones

Viernes, 20 Octubre 2023 18:24

El alcalde de Soria, Carlos Martínez, ha asegurado que van a intentar agilizar en el Ayuntamiento todas las inversiones en marcha en la ciudad que dependen del Gobierno de España, “por lo que pueda pasar” si al final se convocan unas nuevas elecciones generales y termina gobernando el PP.

“Quiero tener un Gobierno progresista para que no me renuncien a los contratos del Centro Nacional de Fotografía, para que no me retiren el centro de acogida de protección internacional, para que me sigan haciendo la cesión del recinto ferial, para que pueda seguir desarrollándose el polideportivo de Los Royales”, ha señalado.

Martínez ha señalado que con un Gobierno del PP, como ha pasado con anterioridad, llegarán recortes y cancelación de proyectos.

Por ello ha apuntado que van a intentar agilizar todas las inversiones en marcha en la ciudad “por lo que pueda pasar” si al final se convocan unas nuevas elecciones generales y termina gobernando el PP.

“Me preocupa la Soria-Castejón, la cesión de los terrenos de la antigua cárcel para el recinto ferial. Es lo que tenemos que intentar agilizar por si acaso hay repetición electoral y vienen mal dadas, y no nos lo pueda quitar nadie”, ha advertido.

El alcalde de Soria ha considerado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno local del Ayuntamiento que, en el asunto de la amnistía, hay que intentar “dejar de correr detrás de la liebre de trapo que nos quiere llevar permanentemente el PP nacional”.

Martínez ha señalado que en el último pleno municipal, donde el PSOE voto en contra de la moción presentada por el PP para rechazar la amnistía, los posicionamientos han quedado claro y, en el caso del PSOE, es contar con un Gobierno progresista para desarrollar 770 millones de euros en inversión comprometida para los próximos años en la provincia e incrementarlos con las ayudas de fondos europeos que tendrán que llegar en la segunda remesa.

En este sentido ha asegurado que intentar tener posicionamiento sobre la futura ley de amnistía o posible condonación de la deuda a Cataluña, “que no está puesto sobre la mesa”, hay que esperar a cuando “se abra el melón” de lo que realmente se negocie o se deje de negociar.

“Una de las vías que nadie pone encima de la mesa es una repetición electoral, que yo no quiero, pero que también hemos escuchado a Salvador Illa, del PSC, que es una de ls vías cuando hay dos negociando y no hay punto de encuentro”, ha advertido.

Martínez ha emplazado a conocer si existe un acuerdo o una ruptura para posicionarse políticamente, pero “nos llevan permanentemente intentando correr detrás de la liebre de trapo, que de una forma enturbian la mesa de negociación y nos abocan a una repetición electoral, que están deseosos que se produzcan”.

El alcalde ha pedido mantener el rigor y la paciencia para conocer lo que hay en las negociaciones y luego posicionarse, porque seguramente “habrá cosas que nos guste más o menos, como en cualquier negociación”.

Martínez ha asegurado que no entiende que en una mesa de negociación se plantee la condonación de una deuda del calibre que tiene Cataluña y, a su juicio, debe ir dentro del nuevo modelo de financiación autonómica que de alguna forma ponga el foco en las futuras inversiones públicas donde hay mayores desequilibrios.