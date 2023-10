El Ayuntamiento recurre compensación a Cerro de los Moros S.L.

Viernes, 20 Octubre 2023 15:57

El Ayuntamiento de Soria ha recurrido en apelación ante el TSJCyL la sentencia del juzgado que le impone a compensar con 14.000 metros a la mercantil Cerro de los Moros S.L., por el convenio suscrito en 2004.

El alcalde Carlos Martínez ha dado cuenta hoy de distintas sentencias siendo la más destacada la tramitada mediante procedimiento Ordinario con Recurso Contencioso Administrativo número 72/2021, interpuesto por la mercantil Cerro de los Moros, S.L., contra resolución del pleno del Ayuntamiento de Soria de fecha 18 de febrero de 2021 por la que se desestimaba la reclamación formulada por la demandante el 24 de septiembre de 2020 en la cual instaba al Ayuntamiento de Soria a que diese estricto cumplimiento del convenio relativo al proyecto de actuaciones en el entorno de las márgenes del río Duero en Soria, suscrito entre Cerro de los Moros, S.L. y Ayuntamiento de Soria en fecha de 22 de julio de 2004, aprobado por el pleno municipal el 30 de julio de 2004 -presidido por la popular Encarnación Redondo- y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el miércoles 9 de marzo de 2.005.

El alcalde ha confirmado que se recurrirá la sentencia ante el Tribunal de Justicia de Castilla y León.

“El juzgado estima parcialmente el recurso ya que dice que tenemos que compensar con 14.000 metros al demandante porque entiende que hay que cumplir ese convenio de 2004 y el PGOU de 2005 no lo hace en su totalidad, pero desestima la petición de 1,3 millones de euros ya que no entra en cuantificar esa compensación. Nosotros pensamos que no puede ser que ese convenio permitiría a sus firmantes vender por más de 40 millones y que además incluyera entre sus contraprestaciones las vías del tren que, obviamente, no eran de la mercantil ‘Cerro de los Moros’. Vamos a recurrir porque ya denunciamos que el convenio era lesivo para el Ayuntamiento y vamos a defender los intereses de los sorianos y sorianas hasta el final”, ha recalcado.

“La realidad, como venimos denunciando, es que 18 años después seguimos pagando las consecuencias de un ‘pelotazo’ urbanístico que repercute en los bolsillos de los ciudadanos. A este recurso hay que sumar otro también por los terrenos de la depuradora y ahí nos remontamos también a los años 90. Obviamente, nuestra política de urbanismo no tiene nada que ver con esos acuerdos que todavía hoy nos generan estos problemas”, ha zanjado.