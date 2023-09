Denuncian irregularidades en contratación de personal

Miércoles, 13 Septiembre 2023 16:49

El Comité de Empresa del Ayuntamiento de Soria ha vuelto hoy a poner de manifiesto las numerosas irregularidades e incumplimientos que en materia de contratación de

personal y de cumplimiento de los convenios firmados, hace continuamente esta corporación, presidida por el PSOE.

En este sentido ha hecho mención en la privatización encubierta que se está produciendo para la realización de servicios a la ciudadanía y los problemas que para los usuarios estas

prácticas están suponiendo (Ermita de San Saturio, mercado municipal, colegios, cementerio, oficios, plaza de toros, he incluso instalaciones deportivas y piscinas.

"Instalaciones cuyos usuarios han sufrido cierres arbitrarios por el no cumplimiento de acuerdos firmados, o por no incorporar trabajadores municipales a los puestos que la Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento contempla", ha denunciado.

A este respecto ya se pronunció la Inspección de Trabajo, ante la denuncia efectuada por este comité en el año 2020 y que determinó que estas prácticas son una cesión ilegal de trabajadores que vulnera el Convenio Colectivo por lo que puede incurrir en falta grave o muy grave con la consiguiente sanción.

Desde el Comité de Empresa consideran estas actuaciones un menoscabo de los derechos laborales de los trabajadores municipales y mostramos nuestra profunda preocupación por la manera arbitraria en la cobertura de puestos de trabajo de los servidores de lo público que además puede significar cuantiosas sanciones económicas para las arcas municipales.