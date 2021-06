Antígona denuncia la barbarie machista

Viernes, 11 Junio 2021 06:58

La asociación Antígona colocará este viernes una pancarta en la plaza de las Mujeres para recordar la triste realidad de la violencia de género.

"Tenemos que pararla. Tenemos que poner un límite social", ha pedido la asociación, que este viernes, a las ocho de la tarde, manifestará su rechazo a la barbarie machista, en la plaza de las Mujeres.

La asociación Antigona ha denunciado que ayer, 10 de junio, fue uno de los días más negros y tristes, tras confirmarse la peor de las hipótesis en Canarias con las niñas desaparecidas: han encontrado en el fondo del mar a Olivia Gimeno… "Todo apunta a que su padre la mató a ella y a su hermana".

Pero por si esto no fuera suficiente, el ex novio de la joven desaparecida en Sevilla, Rocío Caíz, ha confesado que fue él quien la mató…

Y los dos turistas que aparecieron muertos bajo su balcón en Ibiza no estaban probando un juego arriesgado, sino que el chico empujó a su novia al vacío y luego se precipitó él: otro crimen machista.

Si el año pasado por estas fechas los crímenes machistas eran cero, el final del confinamiento y la alarma ha disparado la criminalidad contra las mujeres, ha señalado Antigona.

El objetivo de la violencia contra las mujeres es tenerlas bajo control. y sólo, si ese dominio y ese control falla, el maltratador se propone pasar a la violencia extrema.

"Y ese hombre violento no se para ante nada con tal de someter o dañar. La vida humana no tiene valor para él, la prohibición de matar no cuenta para él. Y no está loco ni enfermo, simplemente que se autoriza a sí mismo a disponer de la vida de su mujer o de sus hijos. Y mata", ha señalado.