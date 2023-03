TRIBUNA / Soria, vaciada? no, olvidada!

Lunes, 27 Marzo 2023 06:02

Ignacio Grijalbo denuncia en este artículo de opinión el olvido al que se somete a la provincia, que se refleja en la falta de ejecución de las autovías o en el mantenimiento necesario de la N-122.

TRIBUNA / Soria vaciada?. No: Soria, la gran olvidada!.

El principal problema que podemos llegar a tener todos aquellos que vivimos en los pueblos de la provincia de Soria, es que nos parezca que “todo” lo que nos ha pasado sea “normal”.

Que sea normal tener las peores carreteras de toda España. Que todos los años seamos campeones en accidentes de tráfico causados por animales que libremente cruzan. Que tengamos falta de especialistas en el único hospital que hay en toda la provincia. Que tengamos en los institutos de los pueblos una altísima rotación de profesorado que haga que el gran perjudicado sea el nivel educativo de sus alumnos (que son nuestro hijos) y una larga lista de desigualdades, que hacen que los que residimos en esta provincia seamos los grandes desheredados del país en el que vivimos, pero al que contribuimos diariamente con el esfuerzo de nuestro trabajo y nuestros impuestos, porque por vivir en una provincia como esta, con todos los déficits mencionados, no se vayan a creer que nos pagan más dinero o que pagamos menos impuestos. Pues no, no es el caso.

Hemos sido, somos y seguiremos siento los grandes olvidados, porque somos una zona rural en la que cada vez quiere quedarse menos gente. Tenemos menos futuro porque nuestros hijos no tienen la esperanza de poder encontrar un puesto de trabajo acorde a su vocación profesional.

Y de todo esto, solo tiene la responsabilidad el gobierno de este país, que no ha tenido jamás una política decidida a que la provincia de Soria tenga el futuro que, (como cualquier otra, no me malinterpreten), se merece.

Da igual qué partido esté en el gobierno y que una plataforma ciudadana haya logrado un escaño en el Congreso de los Diputados. Un viejo amigo, ex-Senador, me reconocía hace muchos años con gran vergüenza que “cada legislatura, nos quitan cada vez más presupuesto”.

Seguiremos igual mientras no haya un plan que nos ayude a que no nos extingamos.

Para botón, éste de muestra: ¿Les parece normal que en la N-122 de Ágreda a Soria, “la carretera de los mil parches” (no es broma, los he contado en los 50 Km que nos separan), para una vez cada 25 años que al ministerio se le ocurre renovar el pavimento “por tramos”, ojo, no vayamos a arruinar al estado, el asfalto que se arranca de la vía, en vez de cargarse en camiones y llevarse a un centro de tratamiento de residuos de la construcción, se vierta directamente en las cunetas, con el peligro que ese residuo altamente contaminante supone para acuíferos y zonas de cultivo anexas?

Este no es el único peligro, ya que ahora hay zonas en las que el nivel de la cuneta supera al de la carretera, con lo que directamente ésta no cumple con la función de evacuar el agua que la lluvia pueda dejar en la calzada, con el consiguiente riesgo de aquaplaning, por no mencionar los chinazos que nos destrozan los parabrisas.

Miren que soy una persona viajada y en ningún otro sitio excepto aquí, he visto semejante proceder.

¿Será porque piensan que “como somos pocos”, tampoco nos importa?

Ahí se lo dejo, para que lo mediten.

Feliz día y feliz descanso!

Fdo: Ignacio Grijalbo