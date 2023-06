TRIBUNA / Paracaidistas habemus

Domingo, 04 Junio 2023 15:17

Ángel Coronado reflexiona sobre la costumbre y la ley al hilo de la polemica abierta con el recuento de los votos y la aplicación de una fórmula para repartir los escaños en la Diputación provincial.

TRIBUNA / Paracaidistas habemus

Solo un corto comentario: una cosa es la ley y otra es “lo que se ha hecho en todas las anteriores elecciones” (cita textual de ¿Socialistas o Socialistos?, artículo de El Mirón, 04/06/2023).

En el artículo que comentamos se citan ambas cosas como equivalentes. Desconozco la ley en detalle, como desconozco lo que se haya hecho en otras elecciones, pero conozco bien, o al menos así lo entiendo, que el articulista en cuestión equipara la ley a la costumbre.

Equiparar la ley a la costumbre no es lo mismo que hacer de la costumbre ley. Solo me gustaría recordar al señor articulista esa diferencia que considero esencial. Entiendo correcto rechazar la costumbre en beneficio de la Ley, pero no encuentro así el rechazar la ley en beneficio de la costumbre.

Solo restaría, creo, suponer una especie de laguna legal en la Ley electoral que justificase la intromisión de la costumbre para salvar esa laguna, en cuyo caso le recordaría al mismo señor otra vez que la Ley, si vigente, solo hay una, mientras que costumbres puede haber muchas. Habría que modificar, entonces, señor articulista, el título de su artículo. Uno podría ser, según entiendo todo esto, éste: ¿Socialistas o Peperos? Otro posible título podría ser también el ya propuesto: Paracaidistas habemus.

Y otra, ambigua pero al fin y al cabo solución, sería la de meter al Partido Popular, junto al PSOE y algunos otros partidos a saber, en la batería paracaidista de las elecciones

Fdo. Ángel Coronado