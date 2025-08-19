Bomberos profesionales de Diputación refuerzan protección de población en El Bierzo

Martes, 19 Agosto 2025 15:02

Un equipo formado por ocho bomberos profesionales más el sargento, dependientes de la Diputación de Soria, se ha desplazado en la noche de ayer lunes a la frontera de Galicia con El Bierzo para colaborar en las labores de protección en el interfaz urbano forestal.

Para ello se han trasladado con un camión nodriza de 11.000 litros del parque de Almazán, un camión de bomberos rural de 4.000 litros, y un vehículo todoterreno.

Estarán durante tres días trabajando en las zonas periurbanas para garantizar la seguridad de las poblaciones de la zona, hasta ser relevados por un segundo grupo de profesionales. El operativo no afecta al servicio de la provincia, que permanece cubierto al cien por cien.

Los bomberos profesionales de la Diputación de Soria partieron ayer lunes a las 22:00 horas para sumarse al operativo que trabaja en la zona limítrofe de Galicia y la comarca leonesa del Bierzo, donde se ha activado un dispositivo especial para reforzar la protección de las poblaciones situadas en el interfaz urbano forestal.

El contingente soriano está integrado por ocho bomberos más el sargento y se ha desplazado con un camión nodriza de 11.000 litros del parque de Almazán, un camión de bomberos rural de 4.000 litros (motobomba), y un vehículo todoterreno que permite acceder a las áreas complicadas.

La labor de los bomberos de la Diputación se centra en las zonas periurbanas, con el objetivo de proteger la seguridad de los vecinos y minimizar el riesgo para las viviendas.

La estancia de este primer grupo tendrá una duración de tres días, para después ser relevados por otro equipo de bomberos profesionales, que ya se han ofrecido de forma voluntaria para participar en este segundo turno.

“La salida de este operativo no afecta a la cobertura de la provincia, que mantiene al cien por cien sus efectivos y servicios disponibles para atender cualquier incidencia que se produzca”, ha señalado el presidente de la Diputación, Benito Serrano, quien también ha explicado que los bomberos de la Diputación están coordinados a través de la Junta de Castilla y León, quienes les irán asignando zonas en función de las necesidades.