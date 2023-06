El PP se muestra dispuesto a pactar con Vox

Lunes, 05 Junio 2023 16:58

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, se ha mostrado hoy abierto a pactar para sumar mayorías en los pueblos donde las candidaturas de su formación puedan hacerlo, incluido con Vox. Y en especial, en El Burgo de Osma.

“En los pueblos se conoce la gente y lo importante, una vez se ha metido el voto, es que durante cuatro años el pueblo funcione. No tengamos que asistir a cosas que no nos gustan a ninguno”, ha advertido Serrano, a preguntas de los periodistas.

Serrano ha reconocido que su formación va a intentar llegar a acuerdos, y ha señalado que él nunca ha tenido “reticencias” para dialogar con Vox y llegar a acuerdos”.

Además ha criticado la “doble moral” que supone, en alusión al PSOE, vetar a Vox de cualquier acuerdo mientras se pacta con toda la extrema izquierda, “habida y por haber, de todos los colores”.

“Me parece una doble moral intencionada, porque además me dicen que no voy a pactar porque me quita el sueño y que no voy a dormir si pacto con Podemos y luego durante cuatro años hemos pactado con Podemos y con Bildu. No sé si del otro lado hay más agravio en el pacto que en este lado”, ha cuestionado.

Serrano ha reconocido que el PP intentará pactar con Vox en El Burgo de Osma, el tercer municipio de la provincia en población –con más de cinco mil habitantes-.

En El Burgo de Osma, el PSOE consiguió por primera vez en democracia ser la fuerza política más votada en las municipales, aunque con los mismos concejales que el PP (seis), con lo que Vox, con un concejal, tiene la llave del gobierno municipal, si no hay acuerdo entre los dos partidos mayoritarios.

“Se va a intentar que Pardo gobierne en El Burgo de Osma. Evidentemente lo he dicho siempre. La aritmética política es la que es. Y mientras los ciudadanos no le hayan dicho a uno en particular gobierna tu solo, caben todas las posibilidades”, ha manifestado.

El presidente del PP ha asegurado que no ha recibido directrices de su formación, a nivel regional o nacional, “ni en un sentido ni en el contrario”.

En cuanto a dejar gobernar a la lista más votada, como ha propuesto el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijoo, antes de las elecciones municipales, Serrano ha manifestado que él en su día dijo que la aritmética política da “para lo que da”, aunque ha reconocido que otra cosa es si le gustaría pactar con determinados grupos políticos.

“Es muy sencillo: hacemos como en Grecia. Al que ganan le dan cuarenta diputados más solo por ganar. A lo mejor nos iba mejor así y no teníamos que pactar con grupos minoritarios que sólo te hacen de sanguijuela, que son insaciables”, ha señalado en alusión a los partidos independentistas.