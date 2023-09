TRIBUNA / Judes, Arcos de Jalón, Soria

Ángel Coronado denuncia en este artículo de opinión el problema de cobertura telefónica que sufre el pueblo de Judes, en el sur de la provincia, y la necesidad que alguien atienda su petición. Un vecino de Judes se ha dirigido incluso al rey Salman para contarle lo que está sucediendo.

Vamos a ver. En la Unión Europea hay unos cuantos miles, muchos miles de funcionarios. En el Gobierno de la nación, de la nuestra, otros cuantos miles más. Otros tantos entre todas las comunidades autónomas de las cincuenta provincias. Ocho mil municipios en total, a unos veinte o treinta funcionarios de media en cada uno, suman otros cuantos, muchos miles de alcaldes y concejales. Me parece que no llegamos al millón de funcionarios entre todos, pero vamos a ver, que tampoco queremos ni necesitamos llegar a eso.

Tampoco sabemos la de millones de euros que se mueven en nuestra unión, la europea, para lo de las regiones despobladas, tanto las del norte a causa del frío como las del sur, las del calor y la calima sahariana (como la de hace unos días y que nos mancha hasta lo blanco de los Pirineos). Me parece que se mueven muchos millones para eso.

El otro día nos acordábamos de Berzosa, un pueblín dependiente de El Burgo de Osma, que junto a otro agregado de cuyo nombre no me acuerdo en este momento, carece de cobertura telefónica. Como lo de Berzosa también en muchos pueblines más.

Vamos a ver, ahora se trata de Judes. Tengo un amigo en Judes que me tiene al tanto de cosas que pasan por allí. Mi amigo sabe que no soy funcionario de telefónica ni directivo de ninguna de sus oficinas ni amigo de su presidente actual ni tengo enganches en ninguna comunidad ni con nadie, relevante o no, ni de partido alguno político ni del propio gobierno de la nación. Me gustaría conocer al ministro del ramo de los teléfonos, pero no le conozco ni directa ni de forma indirecta. No sé ni del bedel o del ujier ni de cualquier persona del servicio de limpieza ni nada de nada.

Ahora se trata de Judes. Me dice mi amigo que un señor de Judes se ha dirigido por carta al Rey Salman (creo que es príncipe heredero) y le ha contado lo que yo ahora les cuento y que el otro día les contaba de Berzosa y del otro agregado de El Burgo de Osma. No pienso hacerlo por mi parte. No me gustaría que el Rey Salman se incomodase, no por la cosa en sí (estoy absolutamente seguro de que no se incomodaría, pero yo qué sé, las grandes cosas, grandes de por sí, contra más breves, más hermosas). Un solo trueno, breve, sonoro y seco, eso es imbatible. Uno solo. Luego el eco. El eco sí. Esto que ahora les digo es el eco.

El eco dice textualmente así:

“El objetivo, lógicamente, no es que el rey ni su príncipe heredero lean ese correo, en el que se solicita una antena de telefonía móvil para que los vecinos de Judes puedan comunicarse con el resto del mundo. En el mejor de los casos, el primer objetivo es que ese correo llegara a alguna persona que de verdad ponga interés en solucionar el problema, por si el funcionario que lo recibe lo reenvía a alguien que pueda tomar cartas.

Si ello no sucediera, el otro objetivo es seguir dando a conocer el problema al que se está enfrentado Judes, por las connotaciones educativas, médicas o económicas que supone carecer de conexión, según se expresa en el correo electrónico, que está escrito desde el máximo respeto y en el que se explica de manera breve tanto la situación actual como la manera de solucionarla.”

Resulta, además, que el gobierno de Arabia Saudí, además, acaba de adquirir un buen paquete de acciones de nuestra telefónica. El eco dice textualmente así:

“Esta misma semana se ha conocido que STC Group ha comprado el 9,9% de Telefónica, para lo cual ha invertido 2.100 millones de euros. STC Group es el grupo de telecomunicaciones del estado de Arabia Saudí, y con esa compra se ha convertido en el principal accionista de Telefónica.”

Ya somos tres contando a mi amigo de Judes, al suyo de Judes también y firmante de la carta al Rey Salman, y contándome también a mí mismo, ya somos tres, decía, tres más a sumar al millón de funcionarios al que no llegamos, que ahora sí, ahora queremos llegar al millón. Y que no se diga que entre un ejército de un millón de seres humanos no vamos a poder conseguir eso.

Primero Judes, eso sí. Después apostamos por Berzosa y por el otro agregado de El Burgo de Osma de cuyo nombre no puedo acordarme. Y por tantos y tantos otros pueblines de por ahí, nada importa cómo se llamen.

Fdo: Ángel Coronado