Serrano: "el balance del Covid no puede ser más negro"

Lunes, 15 Marzo 2021 12:08

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha subrayado que el aniversario del inicio de la pandemia en España "no puede ser más triste, más negro y más lamentable", tras un año de crisis sanitaria que ha desembocado en crisis económica.



Serrano, que padeció la Covid al inicio de la pandemia, ha realizado este lunes un balance del último año, "que no puede ser más triste, más negro y más lamentable".

El presidente de la Diputación ha recordado el drama que ha supuesto las personas fallecidas en este tiempo por la enfermedad y ha resaltado el trabajo realizado por los sanitarios, no sólo "a los de la bata blanca", que han acudido a su trabajo todos los días con la duda de si se iban a llevar o no la enfermedad a sus casas.

"Me parece que es muy duro. Es de alabar. Irte a jugar la vida sabiendo lo que había en los hospitales", ha recalcado.

Además ha reconocido el trabajo de los voluntarios, que han ayudado a llevar medicinas o comida o desinfectar locales, y que ha permitido "ver lo mejor de la sociedad".

El presidente de la Diputación ha señalado que la crisis sanitaria ha desencadenado en crisis económica, "en la que estamos metidos", en la que mucha gente ha visto como sus proyectos de vida se cerraban y el país ha sufrido una caída del PIB que no conocía desde la Guerra Civil.

"Pasado esta tercera ola, quiero mandar un mensaje de esperanza. Al final las vacunas llegarán tarde o temprano, la actividad económica se recuperará y deseo que volvamos a la vida que llevábamos. En España somos muy de calle, muy de abrazos, muy entusiastas en las relaciones personales. Y espero llegar a esto", ha deseado.

Serrano ha subrayado que la pandemia no se la esperaba nadie y nadie estaba preparado para afrontarla.