Serrano advierte de peligro de cambiar recuento

Miércoles, 31 Mayo 2023 14:11

El presidente del PP de Soria, Benito Serrano, ha advertido este miércoles del peligro que supondría para la gobernabilidad de los pueblos pequeños asumir el planteamiento socialista para realizar el recuento en los mismos, que mantiene en el aire, a la espera de las reuniones de las juntas electorales, el gobierno de la Diputación.

Serrano, a preguntas de los periodistas en la firma de un convenio de la Diputación con el club Balonmano Soria, ha señalado que su partido lleva tiempo presentándose a las elecciones y el recuento “siempre se ha hecho igual y no sé si habrá que cambiar la forma de contar o no”.

En este sentido ha advertido que si se llevase a cabo el planteamiento del PSOE, que pide que se cambie la forma de contar en los pueblos con menos de 100 habitantes, en las próximas elecciones todos los partidos presentarían un solo candidato por pueblo, en lugar de cinco, y saldrían más beneficiados, y “todos los pueblos se quedarían sin gobernar y lo tendría que hacer la Diputación”.

Serrano ha emplazado a la junta electoral a pronunciarse en los próximos días y “contra eso”, cabrán los pertinentes recursos si los partidos -PP o PSOE- entienden que tienen que recurrir.

El también presidente de la Diputación ha pedido que se recuerde cómo se ha realizado el recuento en anteriores convocatorias electorales, “del que nadie se había quejado hasta ahora”.

Serrano ha reconocido la complicación de confeccionar candidaturas en los pueblos con menos vecinos, porque cada vez se quieren involucrar menos, pero “si además a eso le añadimos que a los partidos les interese no presentar candidatos, podemos abrir una vía muy peligrosa”.

En este sentido ha reiterado que al PP, con el cómputo realizado de las elecciones municipales como en anteriores convocatorias, le dan un empate a siete diputados, con el PSOE, en el partido judicial de Soria –más un diputado para Vox- y 3 diputados frente a dos del PSOE en los partidos judiciales de El Burgo de Osma y Almazán.

“También habría que preguntarle al Gobierno porque en su página web tiene los mismos datos que nosotros. Y por qué en un principio tenía unos datos –daba la mayoría al PSOE con 13 diputados- y después el propio Gobierno, sin que nadie reclamara nada, cambia los datos. Lo que quiere decir que el Gobierno comparte la misma forma de recuentos que habíamos hecho nosotros”, ha señalado.

Serrano ha apuntado que habrá que esperar a lo que digan las distintas juntas electorales, que tienen hasta el próximo lunes para realizar el recuento oficial, “y luego veremos”.

“¿Qué quieren? ¿Votos o ayuntamientos? Parece que la reflexión que hacen es que los ayuntamientos se queden tirados cuatro años, porque nos va a obligar a todos a poner sólo un candidato. A mí me interesan los pueblos, me interesa que se gestionen bien. Y luego si la gestión de un grupo de pueblos, te da la Diputación, pues te la da. Pero no puedo ir egoístamente de entrada a dejar al pueblo sin gobierno, que es lo que puede ocurrir con esa interpretación”, ha advertido.