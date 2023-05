Estudio de viabilidad para convertir en autovía actual N-234

Miércoles, 31 Mayo 2023 13:46

Soria ¡Ya! ha sacado adelante en el Pleno de las Cortes celebrado hoy una proposición no de ley (PNL) en la que insta a la Junta de Castilla y León a que requiera al Gobierno de España la realización de un estudio de viabilidad para la construcción del tramo de autovía A-24 entre Daroca (Zaragoza) y Burgos por el trazado de la N-234.

La propuesta ha contado con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, por lo que ha prosperado.

Soria ¡YA! se ha felicitado en un comunicado de que su iniciativa haya contado con la mayoría absoluta de la cámara regional, “algo que debería ser más habitual si de verdad se pensara en el bien común de los ciudadanos y no sólo en intereses partidistas” ha señalado.

La agrupación ciudadana ha estimado que es urgente empezar a poner nuevos proyectos sobre la mesa, ya que los que siguen pendientes, como la A-11 y A-15, acumulan décadas de retrasos y paralizaciones por la falta de compromiso de los diferentes gobiernos de España presididos por PP y PSOE. “Y este que hemos llevado hoy a las Cortes es uno de ellos”.

Soria ¡Ya! ha defendido que no se puede seguir anclados en lo de siempre y que hay que avanzar.

“Que pidamos nuevos proyectos no quiere decir que nos olvidemos de los que siguen pendientes de finalización. No vamos a parar hasta ver terminadas las autovía del Duero y Navarra, el Centro Nacional de Fotografía, el CPD de la Seguridad Social, la línea Soria-Castejón o la unidad de radioterapia, entre otros proyectos, pero no podemos conformarnos, como hacen otros, y quedarnos ahí. Nos da igual quién lo haga, lo que queremos es que se haga”, han señalado desde Soria ¡YA!.