PP y VOX tumban propuestas de Soria ¡Ya! para recuperar tainas y palomares de la provincia

Jueves, 22 Mayo 2025 08:08

La Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de las Cortes de Castilla y León ha rechazado las proposiciones no de ley presentadas por Soria ¡Ya! para la recuperación y reutilización de las tainas ganaderas y los palomares tradicionales, construcciones que, para la plataforma "no solo forman parte del patrimonio rural de la provincia de Soria, sino que son símbolos identitarios del paisaje tradicional en toda Castilla y León".

https://medio.ccyl.es/tebas85/tmp/output__1747844426429.mp4

Ambas iniciativas, defendidas por la procuradora Vanessa García, han sido tumbadas por los votos en contra de PP y VOX.

El PP ha señalado que no había un planteamiento racional en la propuesta, sino emotivo, y ha apuntado que deben ser los ayuntamientos quienes valoren y se impliquen el poner en valor estos elementos patrimoniales.

Vox ha pedido canalizar esta propuesta a través de la Consejería de Cultura y Turismo y ha reclamado partir de una valoración técnica.

El PSOE se ha abstenido en la PNL sobre tainas y a favor de la propuesta relativa a los palomares.

Las propuestas planteaban la colaboración de la Junta con la Diputación de Soria y los ayuntamientos interesados para poner en marcha programas de recuperación, uso y difusión de estos elementos del patrimonio rural. Además, planteaban:

Promover su uso para el turismo rural, la cría ecológica o la educación ambiental, asegurando el respeto por la arquitectura original.

Establecer incentivos fiscales para las personas propietarias que rehabiliten estos elementos con criterios sostenibles.

Integrarlos en rutas patrimoniales y culturales que refuercen la identidad del medio rural soriano.

Presentar antes de final de año un plan de acción con presupuesto, objetivos y vías de financiación, incluyendo fondos europeos.

Durante su intervención, García ha denunciado que la Junta "sigue dando la espalda al patrimonio rural, incluso cuando su recuperación podría suponer una oportunidad real de desarrollo económico para las zonas más despobladas".

Y ha añadido: «tainas y palomares no son simples ruinas olvidadas: son emblemas del medio rural castellano y leonés, testimonio de siglos de vida vinculada a la tierra, la ganadería y la autosuficiencia».

La procuradora ha recordado que mientras otras comunidades autónomas están actuando con decisión, como Asturias con el Plan del Hórreo, la Comunidad Valenciana con la rehabilitación de barracas y alquerías, o Castilla-La Mancha con sus molinos, «en Castilla y León la Junta permanece inmóvil».

"Estas construcciones tradicionales son parte esencial de nuestra identidad común como comunidad autónoma. Su deterioro no solo afecta a Soria, afecta al legado cultural de toda Castilla y León. Negarse a actuar es dejar perder una parte de nosotros mismos2, ha afirmado García.

Soria ¡Ya! ha asegurado que no renunciará a seguir defendiendo este patrimonio en las Cortes: "Volveremos a presentar estas iniciativas. Porque si la Junta no protege lo que nos hace únicos, lo haremos nosotros. Y si no nos apoyan en las instituciones, pediremos ese apoyo en los pueblos. Cada taina y cada palomar que se derrumba, también derrumba la credibilidad de quienes permiten su hundimiento".