Losán "El Ovejas": "Es brutal lo que tenéis en Soria"

Domingo, 20 Marzo 2022 18:10

Javier Losán, que da vida al "Ovejas" en la serie "El Pueblo", ha participado este domingo como jurado en el concurso "El Mejor Torrezno del Mundo". Losán resalta las posibilidades turísticas de la provincia, a la que regresará a la vuelta de unas semanas para comenzar a rodar la cuarta temporada.

Losán, que ha participado como jurado este domingo en el concurso "El Mejor Torrezno del Mundo" en los salones del Virrey en El Burgo de Osma, ha recordado que en 2017 comenzo a grabar en Soria en "El Pueblo" y la primera noticia que tuvo de este concurso fue en San Pedro Manrique y "me dije esto hay que probarlo".

Desde entonces, ha asegurado, cada vez que viene a Soria realiza una ruta por pueblos para comer torreznos. "Soy especialista en torrezno soriano", ha asegurado.

Losán, natural de El Bonillo (Albacete), se ha hecho muy popular gracias al éxito de su personaje "El Ovejas" en ‘El Pueblo’, una popularidad que ha llegado sin pretenderlo, tras tres décadas de mucho trabajo en diversidad de facetas en las artes escénicas.

- ¿Hasta qué punto conoce la provincia de Soria?

- He estado en muchos sitios, porque es muy difícil recorrerla, porque es una de las más completas que hay de España, tanto de paisajes como de gastronomía y patrimonio histórico. Es brutal lo que tenéis en Soria.

- Pero es muy desconocida...

- Claro, se conoce más fuera como la gran deshabitada. Conocemos lo malo, pero lo bueno, no. Hay que intentar atraer gente para que que conozcan todos los rincones tan bonitos que tiene.

- A la vuelta de unas semanas, comienza a grabar una nueva temporada de la serie "El Pueblo" en Valdelavilla...

- Si no pasa nada, a últimos de mayo, estamos empezando a grabar la cuarta temporada. Imagino que cuando pase Semana Santa, ya empezarán a llamarnos para darnos guiones. Normalmente cuando falta un mes o así, nos dan los dos primeros capítulos para que nos los vayamos aprendiendo. Luego a lo largo del rodaje ya nos vamos dando los demás capítulos. Vamos a rodar una serie de ocho capítulos. Estamos cuatro mes y medio concentrados en Valdelavilla.

- ¿Qué le dice la gente en la calle sobre su personaje en la serie?

- El personaje de "El Ovejas" es el que mejor ha caído, pero no sólo en Soria sino en cualquier parte de España. Es un regalo que nos han hecho los hermanos Caballero, no solo a los actores sino al mundo entero, porque la serie, por ejemplo, ha sido la más vista en enero en Amazon, que son palabras mayores. En el año 2020, el año de la pandemia, por ejemplo en Argentina, en junio, fue la serie más vista en habla hispana. En Bulgaria ya están las dos primeras temporadas traducidas al búlgaro. Me hacen entrevistas de Cuba. En habla hispana se ve en un montón de sitios.

- El personaje ¿le ha cambiado la vida?

- Llevo 34 años dedicándome a la interpretación. Y esto es la primera guinda de muchas que le faltan a mi carrera. Ha tenido que llegar "El Ovejas" para poner a Javier Losán en el panorama interpretativo en España. Hasta entonces había hecho algo de televisión, teatro llevo toda la vida...

- ¿No tiene temor a que le encasillen con el personaje?

- Ya! Pero ya me encargo yo de rodearme de buenos profesionales, de buen representante y buenos asesores, para que mi carrera no se estanque y se abra al mercado.