Latorre: "La seguridad vial es responsabilidad de todos"

Martes, 05 Julio 2022 13:55

El subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, ha presentado hoy la campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativa a la vigilancia del cumplimiento de los límites de velocidad, y lo ha hecho acompañado por la jefa provincial de Tráfico, Francisca Delgado, y por el capitán Diego Gil Gonzalo.

Desde ayer y hasta el domingo, día 10, la DGT ha programado una nueva campaña de control de velocidad, especialmente en carreteras convencionales y en vías urbanas.

Esta actuación forma parte de la programación de las Campañas y Operaciones Especiales de vigilancia y control previstas por la DGT para el año 2022 y para su realización se utiliza el máximo número de medios humanos y materiales disponibles.

El subdelegado del Gobierno ha recordado que, a partir del 21 de marzo los conductores no pueden rebasar la velocidad en 20 km/h para adelantar en vías convencionales. Debido al alto porcentaje de accidentes y fallecidos que se producen en las carreteras convencionales con la velocidad inadecuada como factor concurrente, se reforzarán los controles en los tramos más peligrosos de este tipo de vías durante esta semana.

Desde la DGT se indica que, así como la incompatibilidad entre el alcohol y la conducción, el uso del cinturón de seguridad y el casco no son cuestionados, la consideración de la velocidad como factor de riesgo no ha adquirido el mismo nivel de aceptación entre los conductores, a pesar de que en el 25 por ciento de los accidentes mortales se apreció la velocidad como factor concurrente.

En el ámbito urbano la falta de concienciación sobre la repercusión de la velocidad en las consecuencias de los accidentes, singularmente en caso de atropello, es aún más generalizada. Todo ello sin mencionar su influencia negativa sobre el medio ambiente, la calidad de vida y el consumo de combustible.

Operaciones especiales de la DGT Verano 2022

Latorre, ante todo, ha lamentado que, en lo que va de año, han fallecido en las carreteras sorianas diez personas y ha informado de que se han superado los doscientos accidentes desde el 1 de enero.

Las estimaciones de la DGT para los meses de julio y agosto es que transiten por las carreteras sorianas 587.000 vehículos, de los cuales en torno a 27.000 lo han hecho ya en la primera Operación salida de este verano durante el pasado fin de semana.

Para atender al flujo de movimientos previstos y que estos se realicen de forma fluida y segura, la DGT ha establecido otras tres operaciones especiales:

Salida del 1 de agosto: del viernes 29 de julio hasta el lunes 1 de agosto.

Operación especial del 15 de agosto: del viernes 12 al lunes 15 de agosto.

Operación retorno: del viernes 26 al domingo 28 de agosto.

“Desde la DGT se hace una llamamiento especial en estos días de la presentación de sus operaciones especiales de verano a la corresponsabilidad. Es cierto que tenemos ganas de salir, de viajar y de disfrutar de la vida…, pero no podemos estropearlo en la carretera. Arriesgar no vale la pena, no sirven las excusas, porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos y hay que extremar las precauciones al conducir y cumplir con las normas de tráfico y seguridad vial”, ha indicado Latorre.

“No nos distraigamos mientras conducimos, ni con móviles ni con nada. Alcohol y drogas son incompatibles con el volante. Asegurémonos bien de que la carga la tenemos correctamente instalada en los turismos y, muy especialmente, en el transporte de mercancías. Tengamos puesto el cinturón de seguridad y los sistemas de retención…”, ha subrayado, entre otros consejos, el subdelegado del Gobierno.

Mortandad en vías de alta capacidad y atropellos en vías interurbanas

Para la DGT, el reto de este verano es que el aumento de los desplazamientos previstos no tenga un reflejo en la siniestralidad en carretera.

Hay una preocupación en la DGT porque este año están creciendo las víctimas mortales en vías de alta capacidad. Concretamente en lo que llevamos de año, los fallecidos en autovía y autopista han crecido un 35% comparado con las cifras de 2019, justo al contrario de lo que sucede con las carreteras convencionales, tradicionalmente las más peligrosas, en las que la siniestralidad ha descendido un 1% en el mismo periodo.

La salida de vía y los atropellos son los tipos de siniestros que más han crecido.

Para intentar atenuar las salidas de vía, detrás de las que se suele existir una velocidad excesiva o una distracción, Tráfico incrementará la vigilancia sobre este factor concurrente en autopistas y autovías con radares móviles embarcados tanto en coches rotulados como camuflados de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

Además, durante esta primera semana de julio, se está llevando a cabo una campaña en la que se intensifican los controles de velocidad en todo tipo de vías y a cualquier hora.

Así mismo, para las distracciones, Tráfico ha instalado 29 nuevas cámaras de vigilancia del uso del móvil y de cinturón hasta llegar a un total de 245.

Por otra parte, Este año, y por primera vez en la historia de la DGT, la campaña “Verano 2002” se ha focalizado en los atropellos en vías interurbanos, un siniestro vial mortal del que apenas se tiene conciencia y conocimiento al quedar circunscrito en la mayoría de las ocasiones al ámbito familiar o personal. Una situación que cambia cuando el atropellado es una persona conocida o famosa, en cuyo caso la repercusión social es mayor.

"Saberlo es empezar a evitarlo" es el slogan elegido para llamar la atención sobre este tipo de siniestro vial y, para ser consciente de ello, Tráfico ha recurrido a dos personas públicas, conocidas por todos; la cantante y compositora Amaia Romero y el actor Eduard Fernández