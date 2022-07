Serrano defiende gestión Diputación en borrasca Filómena

Martes, 05 Julio 2022 16:09

La Diputación provincial aumentó su presupuesto de Vías y Obras en más de un millón de euros para hacer frente a las consecuencias ocasionadas por la borrasca Filomena. La institución no concurrió a las ayudas convocadas por el Ministerio de Política Territorial al no incluir ni la sal, ni el gasoil, ni la maquinaria, ni las averías o las horas extras de las quitanieves que realizaron un duro trabajo.

El presidente de la Diputación, Benito Serrano, ha desmentido las acusaciones vertidas por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, que ha acusado esta mañana a la institución de falta de trabajo, refiriéndose únicamente a la concurrencia a unas ayudas a las que no se optó desde la institución provincial porque no concurría ninguna de las causas posibles.



El responsable técnico del Departamento de Vías y Obras, tras mantener conversación con los responsables de Protección Civil, desaconsejó concurrir a estas ayudas extraordinarias al no darse ningún caso concreto en la Red provincial de derrumbes ni de destrozo de carreteras, ni caídas de puentes, puesto que eran los casos que incluían.



“Donde hay que demostrar el trabajo es en la limpieza de los casi 2.000 kilómetros de carreteras provinciales a los que se hace frente cada invierno y que lo lleva a cabo el equipo humano de Vías y Obras que es excelente” ha declarado Serrano quién ha recordado que Diputación dispone de un servicio de vigilancia de carreteras que no detectó ninguna “catástrofe”, ningún gran desperfecto achacable a la borrasca Filomena en toda la Red provincial”.



Las explicaciones las tiene que dar la delegada de por qué la gran mayoría de las ayudas para paliar catástrofes, el 91,65 por ciento se lo llevan ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista, concretamente Soria capital y Almazán, ha pedido Serrano.



La honestidad con la que se trabaja en la Diputación provincial no debe ser objeto de crítica por parte la responsable del Gobierno de España en Castilla y León, quien debe explicar del partidismo con el que se han repartido éstas y otras ayudas, ha reiterado.



La Diputación Provincial se gestiona respetando el dinero de todos los españoles, ateniéndose a las bases de las convocatorias, sin atajos ni ventajas, y quien los tome debe dar las correspondientes explicaciones.